脑洞大开！浙江省反诈中心联合蚂蚁集团等机构，用年轻人喜欢的剧本杀来反诈

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:电信网络诈骗“定制化剧本”层出不穷，一些受骗者即使知道自己被骗了，仍搞不清是如何一步步落入骗子陷阱的。

1 月 6 日，浙江省反诈中心与蚂蚁集团、浙江电视台、浙报融媒体科技等联合推出线下实体「反诈剧本杀」，把年轻人最容易被套路的典型骗局植入在剧本杀中，比如杀猪盘、网络博彩、冒充公检法等骗局，引导“玩家”在剧情的层层推理中，拆穿诈骗分子的常用“话术”，从而学习到更多的反诈知识和防骗技巧。

记者了解到，首批印制的实体剧本目前已经通过浙江省反诈中心及蚂蚁集团等相关渠道全部发放。同时，大家上支付宝搜「反诈剧本杀」还可体验H5 线上玩法。玩家以“警员身份”第一视角进入作品，以“沉浸式剧本+真人互动视频”形式探索真相，通过“拷问”真人扮演的嫌疑人，获得线索并推理剧情，除了找出凶手，还需要识别出涉及的诈骗套路。

为了进一步推进反诈宣传效果，蚂蚁集团将依托“无诈校园”、“蓝马甲”等志愿行动，将「反诈剧本杀」的实体本及H5 互动游戏作为辅助宣教方式，带进全国多个省市的高校、社区、街道的线下反诈宣传站点，寓教于乐，帮助年轻人牢记反诈知识点。

图：「反诈剧本杀」线下实体剧本

图：支付宝APP上的「反诈剧本杀」H5 互动玩法

近年来，随着电信网络诈骗等非接触式犯罪多发易发，诈骗分子的“花样儿”也是越来越多。你想寻求情感寄托，骗子把“杀猪盘”包装成网络真爱；你喜欢追星，骗子冒充明星给你画饼；你想接种加强针，骗子甚至可以发放限定疫苗资格；就算你遇到了一次诈骗，反手也可能被“帮忙追讨者”又骗一笔……稍有大意，就可能落入他们的圈套。

浙江省反诈中心民警表示，电信网络诈骗其实也是一场“剧本杀”，骗子擅长结合时下热点和真实情境，创作不同的沉浸式剧本，并灵活切换扮演着不同的诈骗角色，控制剧情走向，一步步将人引入深渊。而从受骗人群看，18- 40 岁青年群体占受骗者的七成，成了电信网络诈骗受害者的主体，时有遭遇刷单返利、杀猪盘、网络游戏虚假交易等骗局。而这一年龄段，恰好与剧本杀消费打卡的年轻人重合。

“反诈剧本杀是针对年轻人反诈宣传的一次新鲜尝试。”蚂蚁集团相关人员表示，数据显示，相比中老年群体，年轻人更容易受骗。比如骗子设局的“恋爱剧本杀”，受害者经过长达几个月的恋爱或交友洗脑，在转账时不相信支付宝弹出的防骗提示或劝阻电话，“骗子定制各种剧本，用花言巧语给受害者洗脑，我们也在探索更多有趣且有效的反诈宣传方式，帮助他们一起保护钱袋子。”

去年以来，各种花式反诈宣传层出不穷，从反诈蛋反诈菜，到反诈钱保健操，再到反诈剧本杀，只为警醒民众保护好“钱袋子”。在如此力度的全民动员下，这届骗子越来越不好干了。公安部数据显示， 2021 年 6 月至 8 月，全国电信网络诈骗犯罪发案连续 3 个月实现了同比下降。