微博处罚低俗或侮辱昵称账号 清理相关账号40余万个

凤凰网科技讯 12日20日消息，今晚，凤凰网科技发现经发现目前薇娅淘宝、微博、抖音账号均被封禁。微博目前，薇娅淘宝直播账号已被清空，回放等内容无法查看。薇娅的个人微博也已无法查看，页面显示“该账号因被投诉违法法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。”淘宝此外，在抖音中搜索“薇娅”已无法搜索到其个人主页。抖音今日，浙江省杭州市税务部门发布消息，薇娅偷逃税被追缴并处罚款13.41亿元。随后，薇娅发文