微博处罚低俗或侮辱昵称账号 清理相关账号40余万个

站长之家(ChinaZ.com) 1月5日 消息:就在刚刚，微博发文称，根据国家网信办“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”的要求，微博对相关工作进行了部署和整治。
具体情况如下：
1.对昵称中带有明显低俗或侮辱性词汇组合的账号进行通报，对限期未更改昵称的账号予以删除昵称的处罚，共清理违规昵称 40 余万个。
2.持续清理违规转世用户。通过更新维护黑名单账号数据库、加强技术识别拦截、人工审核巡查等方式清存量、控增量，累计处置违规转世类账号 880 个。
3.定期通报刷粉账号，开展头部用户粉丝清理工作。站方目前已对 1 万余个网络大 V 账号清理了垃圾粉丝关注关系。
4.全面回查账号名称信息，加强对党政军机关、企事业单位、新闻媒体等重点领域资质核验。站方目前已清理各类违规账号名称 13944 个，取消问题账号认证信息 1564 条。
5.严厉打击恶意营销行为。站方制定并试行了MCN机构管理、自媒体账号管理、刷量营销界定及处罚等相关规则，坚决打击“蹭热点”“标题党”“带节奏”等恶意营销行为。专项整治期间，站方共处置各类恶意营销账号近 50 万个，并发布公告，对典型问题进行全站通报，加强警示。
6.其他账号专项方面，站方共处置向未成年人租卖网络游戏类账号 23 个。
微博表示，下一步，将继续按照专项整治行动的具体要求，不断完善管理机制，查漏补缺，持续做好以下工作：
1.常态化推进账号整治专项行动，持续清理各类违法违规账号和内容。
2.不断完善举报受理时效以及快速处理机制，加强举报投诉受理处置能力。
3.及时公示清理数据及清理规则，并接受社会和网民的监督。