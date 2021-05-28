微博新规定：注册微博账号昵称不得含“爆料”“瓜组”等字样

毕竟从月活来看，内容继续下沉的知乎，迎头赶上B站的月活应该不难;微博和快手的月活近乎持平，都在5亿左右;微信和Wechat的合并月活为12.4亿，字节跳动曾在2020年宣布全系产品月活为15亿，核心的抖音和TikTok的合并月活，应该与微信&Wechat 平分秋色。