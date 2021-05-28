微博新规定：注册微博账号昵称不得含“爆料”“瓜组”等字样

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微博新规定：注册微博账号昵称不得含“爆料”“瓜组”等字样

2021-05-28 14:34 · 稿源：站长之家

根据微博社区公告，即日起注册微博账号不得含“爆料”“揭秘”“鹅组”“八组”“瓜组”“兔区”字样或上述字样组合，含有上述字样账号需要尽快完成修改。

今后，如账号昵称或发博内容依然含有上述字样者，微博将对发布内容不推荐，话题搜索不予收录。

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