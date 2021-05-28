微博新规定：注册微博账号昵称不得含“爆料”“瓜组”等字样

根据微博社区公告，即日起注册微博账号不得含“爆料”“揭秘”“鹅组”“八组”“瓜组”“兔区”字样或上述字样组合，含有上述字样账号需要尽快完成修改。
今后，如账号昵称或发博内容依然含有上述字样者，微博将对发布内容不推荐，话题搜索不予收录。
根据微博社区公告，即日起注册微博账号不得含“爆料”“揭秘”“鹅组”“八组”“瓜组”“兔区”字样或上述字样组合，含有上述字样账号需要尽快完成修改。
今后，如账号昵称或发博内容依然含有上述字样者，微博将对发布内容不推荐，话题搜索不予收录。
近日，新浪微博关联公司北京微梦创科网络技术有限公司新增多个“微博钱包”图文商标申请信息。国际分类涉及金融物管、教育娱乐等，目前商标状态均为“注册申请中”。
5月27日，北京市海淀区人民法院披露了一份一审民事判决书，判令字节跳动赔偿新浪微博经济损失2000万元及合理开支115.7万元。
北京市海淀区人民法院披露了一份一审民事判决书，对新浪微博诉字节跳动不正当竞争纠纷案作出了判决。判决生效之日起十日内，字节跳动需依法赔偿新浪微博经济损失2000万元及合理开支115.7万元。
微博社区管理员官方微博今日发布公告称，为构建清朗网络空间，回应社会公众对粉圈生态的强烈关切，微博积极开展综合治理行动。
有媒体报道，今天下午罗永浩在微博转发了一篇名为《罗永浩独家撰文：我为什么要去参加一档音乐综艺|贵圈》的文章，他表示，“这文章不是我写的”，并表示“虽然内容大致属实，但细节事实出入非常多”，并且@了腾讯新闻予以更正或删除。
今日，微博官方宣布，为了积极落实主管部门关于构建清朗网络空间的有关要求，微博将积极开展综合治理行动。
凤凰网科技讯 5月4日消息，宣布与妻子梅琳达离婚的比尔盖茨在微博发文，表示希望家庭能获得空间和隐私。比尔盖茨微博截图当地时间3日，比尔盖茨和梅琳达通过联合声明宣布结束双方27年的婚姻，声明中称，两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升。
毕竟从月活来看，内容继续下沉的知乎，迎头赶上B站的月活应该不难;微博和快手的月活近乎持平，都在5亿左右;微信和Wechat的合并月活为12.4亿，字节跳动曾在2020年宣布全系产品月活为15亿，核心的抖音和TikTok的合并月活，应该与微信&Wechat 平分秋色。
5月5日下午，微博话题洛阳黑烟”冲上热搜榜。据媒体报道，在徐兰高铁洛阳龙门至巩义南区间，偃师特大桥附近建筑物着火，危及高铁行车安全。为此铁路部门启动应急预案，封闭线路，部分列车出现不同程度晚点。铁路部门提示，请旅客朋友不要远离候车厅，随时留意车站广播及电子大屏，或致电12306客服热线查询，以免耽误行程。视频之前在5月1日，京广线高铁也出现过晚点情况，大量旅客滞留车站。当时京广线高铁定州市境内因大风吹扬地?
日前，华为已经正式宣布，将于6月2日晚20点召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，届时将正式发布鸿蒙OS正式版。同时，今天华为还开启了鸿蒙OS首批消费者尝鲜计划，其中正式版可参与机型包括Mate 40系列、Mate X2、Mate 30系列、Matepad Pro系列、P40系列等多款机型。根据参与测试的用户反馈，微博客户端已经为鸿蒙OS系统进行了专属适配，现在升级鸿蒙系统的机型在微博已经可以显示来自HarmonyOS设备”的小尾巴。微博已适配Harm
华为方面宣布，华为EMUI微博正式更名为HarmonyOS。企查查APP显示，华为技术有限公司曾于2019年7月申请注册HarmonyOS商标，目前该商标状态为已注册。企查查显示，注册期间广州市华伶皮具有限公司曾抢注该商标
小米被移出美国制裁清单。小米集团今天在港交所发布公告称，美东时间2021年5月25日下午4时09分，美国哥伦比亚特区地方法院最终判决，解除了美国国防部对于小米集团「中国军方公司」的认定，正式撤销了美国投资者购买或持有小米集团证券的全部限制。
今天是520，然而在这个特殊的日子，佟丽娅，陈思诚却宣布离婚了。佟丽娅在个人微博发文称，“人间值得，未来可期。谢谢你@陈思诚 ”。陈思诚则在个人微博发文称，“2011—2020故事告一段落…… 你们永远是我最爱的人，换种身份守护。@佟丽娅”
据多方面消息显示，预计6月份，鸿蒙操作系统即可启动规模化推送。目前，华为终端有限公司正式开通了华为HarmonyOS的官方微博，并且已经获得了6万多名粉丝。
今日，华为宣布，将在6月2日举行鸿蒙操作系统以及全场景新品发布会，届时该系统将正式搭载到智能手机。同时，今日华为方面还宣布，华为EMUI微博正式更名为HarmonyOS。
今天下午，微博管理员账号发布声明，表示微博站方发现有部分账号借有关媒体误报道有关袁隆平院士的不实信息之时，在微博内发布传播针对功勋英雄人物的谣言、侮辱攻击等内容，造成了恶劣的社会影响。对此，站方依据《微博社区公约》等相关规定，已对以下涉事账号:@Apicort 尚未发生 @画家蒋林音 @IShtaRose 做出关闭账号一年的处置，后续的进一步处罚，将依据相关法律法规进行研判。
今日，@微博管理员在微博发布微博社区公告，表示将加强对官方后援会、粉丝群的引导。微博社区已在投诉分类中新增“恶意营销”分类，鼓励广大用户发现涉嫌违规集资、非理性应援、引战的内容时积极投诉。
比尔·盖茨也在微博发文称，在过去27年里，我们养育了三个出色的孩子，并且建立了一个在世界各地开展工作的基金会，致力于帮助所有人过上健康而富有成效的生活。比尔盖茨还表示我们不再认为在人生的下一阶段，我们能够作为夫妻携手成长。在开启这段新生活时，我们希望我们的家庭能够获得空间和隐私。
凤凰网科技讯 5月22日消息，今天，微博管理员账号发布声明，表示微博站方发现有部分账号借有关媒体误报道有关袁隆平院士的不实信息之时，在微博内发布传播针对功勋英雄人物的谣言、侮辱攻击等内容，造成了恶劣的社会影响。对此，站方依据《微博社区公约》等相关规定，已对以下涉事账号：@Apicort尚未发生 @画家蒋林音 @IShtaRose 做出关闭账号一年的处置，后续的进一步处罚，将依据相关法律法规进行研判。以下是公告全文：
苹果防丢神器AirTag一经发布就成为全球热点，其追踪功能受到用户热捧。然而，这一神器却遭到了微博CEO王高飞疯狂吐槽，其在微博发文“啥破玩意儿……报错一晚上 ”
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凤凰网科技讯 5月30日消息，第四届全国青年企业家峰会今日在南京举行。蔚来汽车创始人、董事长、CEO李斌出席并演讲。李斌称，去年在蔚来最为危难的..
凤凰网科技讯 5月30日消息，今日，格力电器董事长兼总裁董明珠在第四届全国青年企业家峰会上谈到格力空调推出的“十年免费包修”政策，董明珠表示..
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前不久，华为官方正式宣布，将于6月2日举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。根据官方预热信息来看，届时除了将发布鸿蒙系统正式版外，还将带..
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2021年5月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于红楼梦的，问题是“《红楼梦》中，“粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻”描写的是谁?”这个问题..