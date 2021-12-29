阴阳师12月29日更新维护公告 12.29绝版限定夜刀神登场

2021年12月29日，在今天阴阳师开启了更新维护，此次的更新内容主要是夜刀神登场，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下阴阳师12月29日更新维护公告。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，服务器将于12月29日（周三）早上7:00-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

重要更新

1.绝版限定!夜刀神登场!

※《阴阳师》×京极夏彦联动第一弹开启!全新艺术灵感企划·绮世物语，绝版限定SSR阶式神夜刀神（CV:石川界人）降临平安京!

※12月29日更新维护后，可通过召唤活动「谜夜幽影，诡神恶戏」迎接夜刀神!

2.「谜夜幽影，诡神恶戏」召唤福利!夜刀神登场!

《阴阳师》×京极夏彦联动第一弹开启!夜刀神作为联动的角色登陆平安京!

活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59

※限定SSR夜刀神降临!

※活动期间使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，有1%概率获得1个「赤月之锋」，同时若连续39抽召唤未获得「赤月之锋」，下次召唤必定获得。

※大人们可以使用5个「赤月之锋」召唤1个夜刀神，拥有夜刀神后可以使用1个「赤月之锋」提升1次夜刀神的技能等级。

※SP/SSR式神出现概率提升

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，SP/SSR式神出现概率提升至原来的2.5倍!每位阴阳师大人享受3次SP/SSR概率UP的机会。

※「赤月之锋」在本期联动结束后不会绝版，后续还将有获得机会，更多联动内容请关注后续情报!

※召唤阶段礼包

召唤期内使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤达到指定次数时，还将获得对应的阶段礼包，包含御行达摩、大量神秘的符咒、皮肤券、勾玉、自选SR等稀有道具。

温馨提示:

※SSR全集赏以图鉴中点亮的SSR式神为准（两面佛除外）。

※SSR全集赏不包括联动限定SSR奴良陆生、卖药郎、鬼灯、犬夜叉、杀生丸、桔梗、黑崎一护、灶门炭治郎、灶门祢豆子。

※召唤活动结束时，若未拥有SSR夜刀神，已获得的「赤月之锋」仍可在下一期SSR夜刀神限定召唤活动中生效;若已拥有SSR夜刀神，已获得的「赤月之锋」在召唤活动结束后转换成SSR夜刀神的式神碎片（1个「赤月之锋」可以转换成10个SSR夜刀神的式神碎片）。

※另外对于召唤活动开始前已达到全集赏的阴阳师大人，召唤活动开始时可以在邮件领取1个「赤月之锋」。

※夜刀神只能通过「赤月之锋」、碎片合成，无法通过召唤直接获得。

※等级≥40级的阴阳师大人可以在阴阳寮中祈愿和捐赠夜刀神的碎片。

※对于未达到5级的阴阳师大人们，活动期间进行的召唤将无法享受SP/SSR概率UP等福利，但可正常计入阶段成长礼召唤次数中，若在活动期间达到5级，可直接领取已达成的阶段成长礼，并享受相应的概率UP福利。

※夜刀神不计入式神图鉴。

3.鬼灭之刃联动第二弹!灶门炭治郎、灶门祢豆子登场!

《阴阳师》×TV动画《鬼灭之刃》联动第二弹开启!灶门炭治郎、灶门祢豆子作为联动的角色登陆平安京!

联动活动—「结绊暖冬，鬼灭再临」召唤活动!

活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59

※限定SSR灶门炭治郎、SSR灶门祢豆子降临

※活动期间，可以选择SSR灶门炭治郎、SSR灶门祢豆子作为定向角色，使用神秘的符咒、勾玉、现世符咒进行召唤时，有一定概率获得1个定向角色印花。

收集5个灶门炭治郎印花、灶门祢豆子印花即可召唤定向的SSR灶门炭治郎、SSR灶门祢豆子。每次召唤获得印花的概率为1%，同时若连续39抽召唤未获得印花，下次召唤必定获得，获得印花时优先获得未收集的。

如果已拥有SSR灶门炭治郎、SSR灶门祢豆子，或在召唤活动中集齐角色的5枚印花，则再次获得该角色印花时，会转化为对应角色的10枚式神碎片。

在活动期间，大人们可随时切换想要获得的印花类型。

※联动一期未被消耗、转化的灶门祢豆子平安印花，本期仍可继续使用。

※另外对于召唤活动开始前已达到全集赏的阴阳师大人，召唤活动开始时，可以在召唤界面自选1枚灶门炭治郎印花或者1枚灶门祢豆子印花（二者选其一）。

※本期联动未被消耗、转化的灶门炭治郎印花、灶门祢豆子印花将保留至下期联动，集齐对应印花仍可召唤灶门炭治郎、灶门祢豆子。

※灶门炭治郎印花、灶门祢豆子印花在本期联动结束后不会绝版，后续还将有获得机会，更多联动内容请关注后续情报!

温馨提示:

※灶门炭治郎、灶门祢豆子只能通过印花、碎片合成，无法通过召唤直接获得。

※等级≥40级的阴阳师大人可以在阴阳寮中祈愿和捐赠灶门炭治郎、灶门祢豆子的碎片。

※本次灶门炭治郎、灶门祢豆子的召唤活动面向所有等级≥5级的阴阳师大人开放。

※灶门炭治郎、灶门祢豆子不计入式神图鉴。

联动活动—鬼灭之刃妖气副本开启!

活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59

活动期间，阴阳师大人们通关探索副本即有概率发现鬼灭之刃联动妖气副本，通关副本后可获得「兄长誓言」皮肤碎片、「焰火之夜」皮肤碎片。

※在多次通关鬼灭之刃妖气副本后，金币奖励将会减少。

温馨提示:

※通关鬼灭之刃联动妖气副本每日最多可各获得4枚「兄长誓言」皮肤碎片、「焰火之夜」皮肤碎片。

联动活动—皮肤商店上新!

※绝版限定皮肤——「兄长誓言」、「焰火之夜」上架皮肤商店!各位阴阳师大人可以通过收集对应的皮肤碎片进行兑换。

※2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59，逢魔之时参与探索玩法、通关鬼灭之刃妖气副本均可获得「兄长誓言」皮肤碎片。

※2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59，通关鬼灭之刃妖气副本可获得「焰火之夜」皮肤碎片。

※2021年12月30日0:00-2022年1月4日23:59，花合战每日任务达到指定活跃值可获得「焰火之夜」皮肤碎片。

※活动期间，大人们也可在商店-杂货铺中进行两种皮肤碎片的购买。

※收集齐50个「兄长誓言」或「焰火之夜」皮肤碎片可前往皮肤屋中兑换对应的皮肤。在活动期间兑换「兄长誓言」或「焰火之夜」皮肤，可获得一枚对应的灶门炭治郎印花、灶门祢豆子印花。

※温馨提示:「兄长誓言」、「焰火之夜」皮肤碎片可在阴阳寮进行祈愿，每日最多祈愿1个碎片。

4.「赤月谜影」活动开启

赤月之下，属于夜刀神和阴阳师间的较量才刚刚开始。与穿越时空而来的中禅寺秋彦一同破解笼罩在赤月下的村庄「知川久」之中的谜团吧!赤月谜影活动第一阶段正式开启!

※活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59

「灵识追凶」

神秘的折扇让中禅寺秋彦与晴明一行人在「知川久」相遇，而这个村中似乎在举行一场奇怪的祭典……

※参与灵识追凶，与晴明、中禅寺秋彦一同破解发生在村中的诡异之事。

※每个剧情章节将会有一个「推理」目标，需要阴阳师大人在四位村中人之间指认。

※通过和村中人的对话可获取「线索」，根据线索以及在村中发生的故事事件来进行决断吧!

※阴阳师大人可通过获取「线索」与完成「推理」来获取灵识追凶的奖励。

「夜影诡谈」

蜡烛熄灭，与赤月下的诡异来客论战。

※阴阳师大人可消耗「赤酒」参与夜影诡谈玩法，获胜后可获得夜之印、随机御魂、阴阳寮勋章、大蛇的逆鳞、四星青吉鬼。

※每次挑战成功解锁更高层数，最高10层。挑战层数越高，难度越大，奖励越多。

「夜影恶戏」

不用担心，这只是一场游戏而已。

※阴阳师大人可消耗「恶戏替身」参与夜影恶戏玩法，每轮挑战共有5场战斗。

※根据不同的获胜场数可获得不同数量的夜之印、随机御魂、金币等奖励。

※每次挑战可选择6名式神并获得夜刀神赠与的3枚「诅咒」。

「赤夜祭」

赤月团子似乎是祭典的特产吧?

※挑战「夜影诡谈」，完成「灵识追凶」可获得「赤月团子」。

※消耗「赤月团子」可解锁与升级赤夜祭技能，大人最多可携带4个赤夜祭技能进入战斗。

「赤夜秘宝」

不要贪心哦，这是贵族的秘宝。

※开放时间:2021年12月29日维护后-2022年1月18日23:59

※活动中获得的「夜之印」可以在商店中兑换对应的奖励。

※累计一定数量的「夜之印」将可以兑换SR阶式神吸血姬皮肤「绯夜星灯」、限定头像框「绯夜魔」、契约书·御行达摩、随机SSR/SP式神召唤券等奖励。

「赤夜之祈」

赤夜的祈愿，通过完成任务可以获得「赤酒」、「赤月谜影」特效等奖励。

赤月谜影第二阶段将在2022年1月5日维护后开启。开启后将迎来和夜刀神的终局游戏，胜者会是谁呢?敬请期待。

5.「今忆召唤」概率UP式神更新!

※本期信息

召唤时间:2021年12月29日维护后-2022年1月11日23:59。

本期概率UP式神:浮世青行灯、稻荷神御馔津、紧那罗、鬼童丸、御馔津、茨木童子。

※相关优化

移除了「商店」-「杂货铺」中「神秘符咒」兑换「昔梦符咒」的入口，有需要的大人仍可在「今忆召唤」界面点击「昔梦符咒」旁的“+”进行兑换操作。

优化了通过「昔梦符咒」召唤到SP/SSR式神时的系统广播文案。

※礼包上新

「礼包屋」上架了新一期「今忆召唤」的推荐礼包，欢迎有需要的大人前往选购。

※其它具体规则请于召唤开启后在游戏内查看。

6.初诣祈福——元旦活动开启!

※活动时间:2021年12月31日8:00-2022年1月1日23:59

※2021年12月31日8:00-23:59，阴阳师大人们可前往活动界面并在许愿灯上写下自己的来年心愿，也可在许愿灯上为好友祈愿。

※2022年1月1日0:00-0:05，阴阳师大人们可前往活动界面一同查看许愿灯放飞，并领取心愿灯放飞奖励。

※2022年1月1日0:05-23:59，阴阳师大人们可前往活动界面查看来自好友或式神给自己的祈愿。

7.新区开启

※时间:12月29日10:00

※全平台新区「赤夜降临」开启，iOS、网易安卓、渠道安卓用户皆可进入，更有新区集结奖励可以领取。

※「赤夜降临」将开启持续15日的「新区专属活动」（入口位于头像下方），包含登录奖励、随机SSR、新服月卡、好友邀请等内容，并额外包含专属新手任务、成长锦囊、急速育成、新区团队等福利活动，敬请留意。

※阴阳师大人可在「赤夜降临」的登录选区界面右侧菜单栏以及庭院地藏像-「通知」处一键加入官方社群。

8.「赤夜降临」新区新手福利优化

※新手每日登录奖励全新升级。寮办准备了随机SSR/SP式神、御行达摩等丰厚奖励，大人完成累计每日登录即可领取。

※调整了部分新手任务内容，为初入平安京的阴阳师大人们提供更好的指引。

9.奶萌助力，娃哈哈联动再临!

※活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59

※参与等级:20级及以上的阴阳师大人

※活动期间，阴阳师大人们每天前3次参与百鬼夜行，可以在百鬼夜行队伍中发现装扮为娃哈哈主题的小纸人。

※砸到娃哈哈小纸人有较高概率获得SP/SSR和SR碎片，还有一定概率获得一份精美的周边奖励~

10.招福，秘魂屋打折

※活动时间:2021年12月29日0:00-2022年1月4日23:59

※活动内容:活动期间，商店-秘魂屋每日前十次购买8折，并且每日可免费刷新30次。

11.装饰系统更新!

※名染、点触效果、菜单主题现已支持更换样式。

※原通过签到获取的「相依偎」「久相伴」「千眷依」名染已收录。

※更多全新装饰道具获取请大人留意近期活动。

12.皮肤屋上新!

※浮浪拍岸，飞鸟掠海

※云外镜典藏皮肤·浮生若梦上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买

※2021年12月29日维护后-2022年1月5日维护前，首周折扣售价98魂玉

2022年1月5日维护后，皮肤恢复原价128魂玉

※皮肤设计概念:

黑与白，阴与阳，两个世界在此交汇。

白镜一面以白鸟，云海以及霞光为意象，象征温暖光明;

黑镜身着素衣静卧莲台，于黑潭之上，以空寂的氛围表现法相庄严。

两者隔镜对望，少年身畔飞鸟群聚，将两方世界相连，霞光落入黑潭，金莲盛放，为彼方带去了生灵的动态，神器不再孤独。

※皮肤包含以下内容:

全新的动作和技能特效

专属头像框--「浮生若梦」

专属语音和音效

专属传记

13.插画商店上新!

首日可享受7折优惠，感兴趣的阴阳师大人可前往选购。

14.「烬夜离音」周边上新

※不知火降临粒粒岛，海滩音乐节精彩开启!阴阳师棉花娃娃系列周边正式开始预售，现在购买即赠精美崽崽护照，更有特典镭射门票待大人解锁~不知火着华服银丝逸逸，踏星火款款而来~欢迎大人前往周边屋选购~

15.勾玉购买首次优惠礼!

※自12月29日维护后，通过「商店」-「礼包屋」-「勾玉」处首次购买勾玉时，享受获得同价位双倍勾玉折扣。

※本折扣每档价位的勾玉礼分别仅享受1次。

16.祈愿福礼

活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59

※达到15级的阴阳师大人可以直接领取「铜铃」礼包

※可消耗魂玉购买「银月」、「金社」礼包。将分别累计全服获取了「铜铃」、「银月」、「金社」礼包的阴阳师大人的人数，达到特定门槛值时可领取额外的赠礼。

※「银月」、「金社」礼包中均包含夜刀神头像框「赤夜蝠影」，重复获取将转化为50勾玉。

17.新礼包情报!

※睦月运势礼包

售价:30魂玉

直接获得:头像框「睦月寒」，樱饼月卡，插画券×1

如果已经拥有头像框「睦月寒」，会转换为动态头像框「睦月寒·相伴」;如果已经拥有动态头像框「睦月寒·相伴」，会转换为动态头像框「睦月寒·相依」!

樱饼月卡:每天首次喂食小纸人不消耗樱饼，并且可以额外喂食1次，持续31天

插画券:每张插画券可在插画商店免费兑换一张插画（购买时优先消耗插画券）

每日获得:勾玉×20，体力×20，每日经验和金币+15%

限定福利:若阴阳师大人已经拥有「睦月寒·相依」头像框，则可以免费领取睦月运势礼包!重复获得的「睦月寒·相依」头像框将转化为50勾玉。

限购时间:2022年1月1日0:00-2022年1月31日23:59

※赤月谜影礼包

售价:5魂玉

购买后获得:赤酒×10，恶戏替身×2，樱饼×20

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59每日限购1次

※赤月谜影福袋壹

售价:128魂玉

购买后获得:神秘的符咒*8，三星奉为达摩*1，奉为达摩*1，金币*50000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59限购2次

※赤月谜影福袋贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒*25，四星奉为达摩*1，三星奉为达摩*1，金币*100000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59限购2次

※赤月谜影福袋叁

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒*45，五星奉为达摩*1，四星奉为达摩*1，金币*200000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59限购2次

※赤月谜影福袋肆

售价:648魂玉

购买后获得:神秘的符咒*42，御行达摩*2，皮肤券*100，金币*200000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月9日23:59限购2次

※豪华加成补给

售价:168魂玉

购买后获得:御魂&觉醒掉落加成6小时，体力×1800，金币×100000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59限购2次

※豪华体力补给

售价:648魂玉

购买后获得:体力×9800，随机六星御魂×10，金币×500000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59限购2次

※日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:2021年12月29日维护后-2022年1月4日23:59每日限购1次

※御行达摩礼

售价:180魂玉

购买后获得:契约书·御行达摩×1

限购时间:12月29日维护后每日限购1次

※被遗忘的绘本礼

售价:10魂玉

购买后获得:被遗忘的绘本×200，金币×20000

限购时间:12月29日维护后每日限购10次

※日常樱饼礼

售价:3魂玉

购买后获得:樱饼×20

限购时间:12月29日维护后每日限购5次

※日常经验手札礼

售价:10魂玉

购买后获得:经验手札·中×1，金币×20000

限购时间:12月29日维护后每日限购100次

18.赤夜之卷 · 大神阴阳师攻略创作征集活动启幕

※活动时间:2021年12月29日维护后-2022年1月5日23:59

※前往网易大神，在#赤夜之卷#话题下投稿原创攻略，即可获得大神限定头像框;优秀创作者还有机会获得「笔墨意」游戏内头像框等奖励!

19.阴阳师公开课「夜刀神降临」

※阴阳师公开课全新企划来啦~@阴阳师小八@晨时微凉 将带来新式神夜刀神和新活动赤月谜影的课堂教学，更有现场趣味抽卡和实战演练的精彩环节!

※活动时间:12月29-30日19:00开始，大人们可在内置直播进行观看。庭院小电视也将同步播出噢~

※特别提示:前往CC直播APP观看更有锦鲤大奖-神秘的符咒*66、御行达摩、勾玉*666、式神粘土手办超多豪华大礼抽送!

20.「心易」周边上新!

※「心易兑换」新周边上架，12月29日15:00正式开启。数量有限，欲换从速!

※已成为「心易用户」的阴阳师大人可以在「心易徽记」-「心易兑换」中消耗助力值兑换。

体验优化

1.斗技阵容一键替换阴阳师技能:

※阴阳师大人们可以在斗技备选阵容中，长按阴阳师头像，为该阴阳师配置技能。

※完成设置后，点击一件替换按钮，即可为斗技备选阵容中的已配置技能的所有阴阳师技能方案。

2.新增结界卡数量提醒，当大人的结界卡数量超过6000张时，会弹出提示，提醒大人进行消耗。

※弹出的提示不会中断大人已开启的自动挑战。

3.新增结界卡数量显示功能，现在，大人可在结界卡界面，查看当前结界卡数量。

4.优化了寄养式神时的操作体验，现在可以直接在列表上查看可供寄养的好友所放置的结界卡类型和星级，不需要点开查看。

5.成就「故事剧情·二」「故事剧情·四」「故事剧情·五」奖励分别新增了R阶、SR阶、SSR阶式神觉醒券。

6.藏宝阁新增支持「唯我独尊」服务器。

7.好友界面新增藏宝阁购入角色标志，藏宝阁购入角色不再解除好友关系，角色从购入起至首次上线后15天期间，好友界面会显示藏宝阁标志。

8.商店-礼包屋优化调整

※礼包屋界面增加「推荐」「日常」分页，原「勾玉」分页调整至「魂玉屋」中。

※礼包屋增加筛选功能，现可根据礼包的内容对礼包进行筛选。

9.花合战新增狩猎战玩法每日任务与道馆突破玩法每周任务。

10.礼包购买体验优化

※「逢魔之魂礼盒」和「御魂特惠礼」中新增了「首领的御魂礼盒兑换次数」，购买礼包后，可附加获得「首领的御魂礼盒」兑换次数1次，仅限当周使用。

※「被遗忘的绘本礼」中新增了「海汐的御魂礼盒兑换次数」，购买礼包后，可附加获得「海汐的御魂礼盒」兑换次数1次，仅限当周使用。

11.悬赏封印现世协作任务新增了换人功能，现在现世协作任务在邀请好友后，如果超过2小时任务仍未完成，可以取消协作邀请。

12.优化了纸人神社事记小纸人手札的时间显示样式。

13.优化了使用青吉鬼强化御魂时的弹窗效果，现在大人可以勾选当天不再提醒的选项，避免需要重复点击确认按钮。

14.优化了奉纳六星御魂时的弹窗效果，现在大人可以勾选当天不再提醒的选项，避免需要重复点击确认按钮。

15.优化了阴阳师晴明部分皮肤战斗入场时的动画速度。

16.优化了庭院中点击阴阳师的镜头表现。

17.优化了「幸福的彼岸」剧情的战斗体验。

18.应相关要求，修改了部分插画中的文字样式。

19.优化了饴细工的点触音效，增加了其配音的音量。

问题修正

1.百鬼弈式神夜刀神技能问题修复:

※ 修复了「六之楔」被驱散时的异常表现。

※ 修复了「三之楔」恢复生命的异常表现。

※ 修复了「夜幕」维持回合数异常的问题。

2.修复了在新建御魂方案时，点击已被应用于其他方案的御魂，其方案名称显示不完整的问题。

3.修复了在御魂副本中切换阴阳师后，会导致协战小动物重复出现的问题。

4.修复了点击连携召唤系统消息无法查看式神详情的问题。

5.修复了SP阶式神鬼王酒吞童子典藏皮肤「灭道殉神」在烬夜韶阁的庭院中右侧魔手会出现闪红的显示问题。

6.修复了SSR阶式神玉藻前典藏皮肤「青莲蜕梦」在部分庭院的式神录中青莲穿模的问题。

7.修复了部分机型下，R阶式神古笼火模型贴图错乱问题。

8.修复了R阶式神垢尝在展示界面无法更换背景的问题。

9.修复了SP阶式神蝉冰雪女在部分情况下「霜冻」效果异常的问题。

10.修复了SP阶式神缚骨清姬在部分情况下，「蛇灵」存在状态异常的问题。

11.修复了SSR阶式神辉夜姬「龙首之玉」在部分鬼火不足的情况下，无法提供额外鬼火的问题。

12.修复了SR阶式神日和坊「晴雨」在部分情况下触发异常的问题。

13.修复了SSR阶式神食灵「热浪」助战效果，在部分情况下无法触发的问题。

式神调整

1.百鬼弈式神夜刀神技能调整

※「夜之邀约」新增效果:造成伤害时，附加15%吸血。

※「夜之楔」效果调整:「触发时，自身受到的伤害降低效果减少7%，对敌方全体造成攻击120%的真实伤害，此伤害不触发携带者以及敌方的御魂。」调整为「触发时，自身受到的伤害降低效果减少7%，降低10%效果抵抗，对敌方全体造成攻击100%的真实伤害，此伤害不触发携带者以及敌方的御魂」。

※「七夜秘仪」新增效果:「战斗开始前，受到的伤害降低49%」调整为「战斗开始前，受到的伤害降低49%，自身获得70%效果抵抗」。

※「一之楔」效果调整:「跳过该回合，减少敌方2点鬼火，若鬼火不足，则减少1点鬼火上限」调整为「跳过该回合，减少敌方2点鬼火」。

※「二之楔」效果调整:「跳过该回合，敌方全体行动条被击退30%;回合后触发，敌方全体行动条被击退30%，同时友方全体行动条增加30%。」调整为「跳过该回合，击退敌方行动条最前端的敌方30%行动条;回合后触发，敌方全体行动条被击退20%，同时友方全体行动条增加20%」。

※「三之楔」效果调整:「跳过该回合，敌方全体受到攻击120%的真实伤害」调整为「跳过该回合，敌方全体受到攻击100%的真实伤害」。

※「六之楔」效果调整:「跳过该回合，目标80%基础概率被混乱，持续2回合」调整为「跳过该回合，目标80%基础概率被混乱，持续1回合」。

※「七之楔」效果调整:「回合后触发，敌方全体永久减少50%生命上限」调整为「回合后触发，敌方全体永久减少30%生命上限」。

2.SP阶式神空相面灵气技能效果调整

※将「黑光」效果调整为:移除一线目和自身所有减益，将「梦虚空境」替换成「轮回一息」，恢复100%生命，攻击时额外无视200点防御并附加15%吸血效果。

※将「一线目」效果调整为:唯一效果。降低目标20%防御。引燃后移除，造成等同一线目中怨痕值100%的间接伤害，最多不超过友方出场式神初始总攻击的4000%。持续2个回合后自动引燃。

※将「表里之相」Lv.2技能升级效果调整为:黑光姿态下，每张未面为全体友方增加5点速度。

※将「梦虚空境」Lv.4技能升级效果调整为:受到伤害时，将此伤害的30%印刻于一线目中并减免。

※将「梦虚空境」Lv.5技能升级效果调整为:一线目重复附身同一目标时，有100%基础概率使其被动失效直到空相面灵气下一回合结束。

本次调整，将对所有拥有空相面灵气的阴阳师大人通过邮件进行补偿（邮件有效期14天，请大人们及时领取）:

※每拥有1个6星空相面灵气，补偿六星式神转化符×1。

※每拥有1个5星空相面灵气，补偿五星式神转化符×1。

※每拥有1个升级过技能的空相面灵气，不论星级，根据其技能升级次数，补偿对应数量的御行达摩，上限3个。

3.SSR阶式神泷夜叉姬技能调整:

※SSR阶式神泷夜叉姬跨回目战斗时，移除「月之奥义」技能冷却。

※调整了SSR阶式神泷夜叉姬「月之奥义」技能在自动战斗中切换技能的策略，调整后若当前使用「侵掠」敌方总人数超过一半且血量低于50%时，自动切换成「风疾」，跨回目时切换回「侵掠」;仅剩一人时，自动切换成单体。

※将「残阳无影·侵掠」和「胧月无眠·侵掠」技能效果由忽略150防御调整至忽略180防御。

4.SSR阶式神大天狗技能调整:

※「羽刃」效果调整为:附加单位被羽刃暴风攻击时，造成攻击18%伤害，获得1层雄姿英发，并移除羽刃。

※「羽刃暴风」技能效果调整为:召唤飓风形成大型的羽刃旋涡攻击敌方全体4次，每次造成攻击37%伤害。若回合开始时敌方单位未携带「羽刃」，则附加「羽刃」，持续2回合。

技能Lv.2升级效果调整为:伤害增加至39%，羽刃伤害增至19%

技能Lv.3升级效果调整为:伤害增加至41%，羽刃伤害增至20%

技能Lv.4升级效果调整为:伤害增加至43%，羽刃伤害增至21%

技能Lv.5升级效果调整为:伤害增加至45%，羽刃伤害增至22%

本次调整不影响已有大天狗怪物的技能。

平安京施工计划

1.R阶式神椒图典藏皮肤「古桥水巷」优化:

※优化了模型精度、模型结构、脸部表现。

※「式神录」中追加了两个点触动作。

※优化了战斗中「涓流」的特效表现，且追加了技能镜头。

※修复了「古桥水巷」在式神录和庭院中，偶尔会有鱼飞起来的问题。

2.SP阶式神空相面灵气优化:

※迭代了模型精度和整体结构表现。

※优化了服饰细节和脸部表现。