李佳琦已按浙江消保委要求整改 符合要求后从新上架

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:前不久，李佳琦被浙江消保委点名，其直播间被发现商品标签不规范问题。 12 月 28 日，浙江省消保委收到淘宝、抖音等五个平台及相关主播的整改报告。

从提交的整改报告来看，各平台和涉事主播都积极地进行了整改，并在规定的时间内向省消保委提交了整改说明。

其中，李佳琦的运营方（美腕上海网络科技有限公司）在被点名后立即采取了相应措施，停止销售相关商品，对库存所有商品进行更改，更改完毕且经过新一轮检测后，再重新上架相关商品。