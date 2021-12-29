李佳琦已按浙江消保委要求整改 符合要求后从新上架

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:前不久，李佳琦被浙江消保委点名，其直播间被发现商品标签不规范问题。 12 月 28 日，浙江省消保委收到淘宝、抖音等五个平台及相关主播的整改报告。
从提交的整改报告来看，各平台和涉事主播都积极地进行了整改，并在规定的时间内向省消保委提交了整改说明。
其中，李佳琦的运营方（美腕上海网络科技有限公司）在被点名后立即采取了相应措施，停止销售相关商品，对库存所有商品进行更改，更改完毕且经过新一轮检测后，再重新上架相关商品。
站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:前不久，李佳琦被浙江消保委点名，其直播间被发现商品标签不规范问题。 12 月 28 日，浙江省消保委收到淘宝、抖音等五个平台及相关主播的整改报告。
从提交的整改报告来看，各平台和涉事主播都积极地进行了整改，并在规定的时间内向省消保委提交了整改说明。
其中，李佳琦的运营方（美腕上海网络科技有限公司）在被点名后立即采取了相应措施，停止销售相关商品，对库存所有商品进行更改，更改完毕且经过新一轮检测后，再重新上架相关商品。
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企查查App显示，近日，李佳琦公司美腕（上海）网络科技有限公司申请的“声音商标OH MY GOD，买它买它”被驳回。
【TechWeb】12月20日消息，近日，浙江省杭州市税务局稽查局查明，网络主播黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。对此，薇娅方面发布致歉信称，税务部门发布加强直播行业从业人员税收管理通知以来，我针对税务问题进行自查，同时积极配合税务机?
2021年的最后一个月，直播行业依旧“热闹”。12月3日，薇娅夫妇去年刚成立的合伙企业注销。在前一天，杜华、李佳琦关联公司投资成立新公司天津华美网络科技有限公司。李佳琦背后的美ONE公司也踏入娱乐领域。
近日，人社部、中央网信办、国家广播电视总局共同发布了互联网营销师国家职业技能标准。这是互联网营销师成为新职业后的又一个重要时刻。2020年，人社部等部门发布了互联网营销师新职业信息，其中，在互联网营销师”职业下增设直播销售员”工种，带货主播成为正式工种，李佳琦和薇娅们正式转正了。转正后不能没有职业标准，如今这一新职业的国家职业技能标准终于出炉。根据定义，互联网营销师是在数字化信息平台上，运用网络的交互
12 月 23 日，浙江消保委对淘宝、拼多多、京东、快手、抖音五个平台和 17 位主播的直播带货进行了消费体察。在这次体察中，消保委购买商品共 80 个批次，包括服装、鞋类、食品生鲜、玩具、电子商品等。购买后委托第三方权威机构就商品质量、标识标签、理化指标等按国家标准进行检测。
继主播雪梨（朱宸慧）偷逃税被罚后，12月20日，据国家税务总局杭州市税务局官网，主播薇娅（原名黄薇）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元。在税务调查过程中，黄薇主动补缴税款5亿元，同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为。综合考虑上述情况，国家税务总局杭州市税务局稽查局依法对黄薇追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计13.41亿元。消?
12月20日晚间消息，近日，浙江省杭州市税务局稽查局查明，网络主播黄薇（网名：薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税款6.43亿元，其他少缴税款0.6亿元，依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。对此，薇娅在其官方微博发布致歉信称，税务部门发布加强直播行业从业人员税收管理通知以来，我针对税务问题进行自查，同时积极配合税务机
昨日（12月20日），税务部门通报了查明主播黄薇（薇娅）偷逃税的行为，对追缴并处罚款总计13.41亿元。随后，薇娅及丈夫致歉，多家媒体发声痛斥其违法违规行为，目前经查询，薇娅微博、抖音号、淘宝直播间、快手、小红书等平台账号相继被封。薇娅出事后，外界也自然关心起其它头部主播，比如李佳琦、罗永浩等。事实上，李佳琦背后公司美腕(上海)网络科技有限公司（简称美one”）当天就对媒体表示，我们老老实实经营，本本分分直播，
近日，李佳琦公司美腕（上海）网络科技有限公司申请的“声音商标OH MY GOD，买它买它”被驳回。据悉，商标流程状态变更为驳回通知发文，商标详情为以李佳琦人声念出，语速较快，音调较高。
今天下午杭州税务部门公布了主播薇娅逃税处罚结果，对黄薇（薇娅）作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。
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