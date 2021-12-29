安卓阵营小尺寸真旗舰的开山作，小米12六大全方位升级3699元起

2021年12月28日，小米集团旗下小米品牌举办小米12新品发布会，正式发布小米第三代高端手机小米12、小米12Pro和小尺寸准旗舰小米12X，一同发布的还有MIUI13、小米Watch S1、小米真无线降噪耳机3等多款重磅新品。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在发布会上表示，未来五年小米将投入1000亿规模的研发经费，并在产品策略上正式对标苹果，向苹果学习，小米12系列第一次规划一大一小的「双尺寸双高端」规格。小米12Pro定位「全能高端旗舰」，对标iPhone13Pro Max;小米12定位「小尺寸高端旗舰」，对标iPhone13。

小米12Pro是配置拉满、体验拉满的2022年年度顶级旗舰，带来全球首发骁龙8顶级旗舰平台;全球首发第二代低功耗2K屏幕，荣获DisplayMate A+级认证、打破15项新记录、并首次支持「智能动态刷新率」技术;全球首发索尼最新一代顶级相机IMX707，自研「CyberFocus万物追焦」技术;全球首发自研「小米澎湃P1」充电芯片，实现行业首个大容量单电芯120W安全快充;数字系列全球首发四单元旗舰扬声器，共五大全球首发Pro级技术新突破。

小米12是将旗舰体验做到小尺寸机身里的「小尺寸高端旗舰」，不到7cm宽的机身带来大屏手机无法企及的完美单手黄金握感、轻质感和操控感。小尺寸不等于小屏幕，小米12全球首发独家定制的12bit色深6.28英寸120Hz高刷屏，同样获DisplayMate A+级认证;小米12提供了同尺寸机身绝无仅有的旗舰级高端体验，相比上代进行了六大全面升级，升级处理器骁龙8旗舰平台，索尼IMX7665000万像素主摄、3200万像素自拍，2600mm²VC散热，67W有线+50W无线快充，哈曼卡顿对称立体声。小尺寸次旗舰小米12X与小米12硬件配置的主要差别是使用骁龙870平台，并取消无线充电功能。

小米12系列出厂搭载最新的MIUI13系统，全新系统聚焦基础体验优化，对焦点计算、原子内存、液态存储三大核心技术全面升级，系统应用流畅度最高提升26%，头部第三方APP最高提升超50%，并获得泰尔实验室五级抗老化认证，可实现36个月不卡顿的持续流畅体验。同时，MIUI13新增「全链路反诈」、「人脸验证防护」和「隐私水印」三大功能，全方位保护用户的个人信息、财产及隐私安全。

小米12与小米12Pro 均具备四种颜色，其中黑色、蓝色，紫色为玻璃材质，原野绿配色为素皮材质。小尺寸高端旗舰小米128GB+128GB版3699元，8GB+256GB版3999元，12GB+256GB版4399元;全能高端旗舰小米12Pro8GB+128GB版4699元，8GB+256GB版4999元，12GB+256GB版5399元;小米12X搭载骁龙870，8GB+128GB版3199元，8GB+256GB版3499元，12GB+256GB版3799元;以上产品12月28日 晚10点开启订金预售，12月31日晚8点全渠道正式首销。小米拍拍4K高清投屏器已开启线上预约，售价499元。小米Watch S1首销到手价1049元起，小米真无线降噪耳机3首销到手价449元，12月31日晚8点全渠道首卖。小米真无线降噪耳机3Pro新年特别版12月28日-1月3日开启新年特惠首卖，仅售649元。

研发投入5年1000亿，小米12开启国产高端手机破局之战

2021年以小米为代表的国产手机在全球市场受到追捧，小米在全球11个市场的市占率排名第一，今年第二季度一度超越苹果排名全球第二，并且在8月宣布了:“三年时间，冲击全球第一!”的新目标。国产手机强，带动国产供应链百家兴。小米在自身高速发展过程中，持续从产业投资、产品国产化率提升，双维反哺国产供应链，大力扶持国产供应链健康发展。小米累计投资超过360家公司，并设立专门的产业投资团队，通过产业基金投资了约100家创新科技企业，针对通信技术、模拟半导体、触控显示、传感器、综合电子、电池、工业自动化、精密制造及材料等上游产业链投资建设，为他们的创新研发提供资金、人才、供应链资源和商品化、市场化辅导等一系列支持。小米在自己的手机和AIoT的产品中，不断提升产品国产化率。据统计，小米12系列的国产供应链合作伙伴近60家。

小米自身也通过不断加大研发投入，持续引领行业国产创新。小米每年的研发投入复合增长率超过30%，引领了手机行业全面屏、有线/无线快充、AI计算摄影、屏下相机、AI人工智能语音、系统安全等各个领域的技术创新，成为行业多条重要赛道的领军者。创新能力不断提升，为小米实现高端突破打下最坚实基础。去年，小米正式宣布冲击高端手机市场，此后推出的小米10、小米11、小米MIX4等高端手机帮助小米在高端市场迅速站稳脚跟。2021年上半年小米高端手机的销量就已超越2020年全年之和，成为国产高端手机的领军品牌。

业内人士表示，“三年时间，冲击全球第一!”，既是新时代中国企业全球崛起的雄心，也是振兴中国科技产业发展的时代使命。但实现这个目标绝非易事，摆在小米面前的是苹果与三星两个实力强劲的对手。要做第一，就必须挑战第一，在与他们的竞争中，高端市场是必须啃下的硬骨头。

高端产品是创新技术与极致体验的融合，既需要高端技术的支撑，也需要锐利的产品定义。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在小米12系列发布会上宣布，未来五年，小米将投入1000亿规模的研发经费，这超过了小米创业11年以来的利润总和，为小米的持续技术创新提供了资源保证，也彰显坚持创新的决心。在产品定义上，最新发布的小米第三代高端旗舰小米12系列第一次做到了向顶级旗舰看齐，针锋相对的与苹果iPhone13系列一样规划了「双尺寸双高端」规格。小米12Pro定位「全能高端旗舰」，剑指iPhone13Pro Max;小米12定位「小尺寸高端旗舰」，目标锁定iPhone13。

五大Pro级技术新突破，小米12Pro打造2022年度顶级旗舰

每代小米数字系列都是当年的性能王者，小米12Pro全球首发4nm制程Armv9架构新一代骁龙8旗舰平台，Armv9是对过去十年古老Armv8架构的一次彻底升级，带来超级核心性能16%、GPU性能52%和AI性能4倍的大跨度提升，奠定未来十年智能手机旗舰性能的新起点。并且首发「动态性能调度」技术，智能预判游戏场景，毫秒级部署性能释放策略，配合超大VC均热板豪华散热，真正做到性能收放自如。安兔兔测试跑分高达107万，相比小米11提升40%。性能模式下，王者荣耀游戏30min平均帧率119.9FPS，机身温度最高仅43.5℃，可谓真驯龙高手。

小米12Pro全球首发6.73英寸第二代低功耗2K AMOLED屏，荣获权威屏幕测评机构DisplayMate最高评级A+认证，打破15项记录，是史上最好的小米手机屏幕。为了解决高刷带来的高功耗，小米12Pro首次在安卓高端机加入「智能动态刷新率」技术，实现根据应用场景与手指滑动速度，智能驱动屏幕每秒刷新1~120次。阅读静态最低1Hz刷新，微博视频切换至30Hz，游戏或滑动时则充分释放120Hz高刷带来无影流畅体验。目前支持这一功能的大屏手机，世界上只有两款，一个是iPhone13Pro Max，另一个就是小米12Pro。

小米12Pro的相机采用三颗5000万像素三主摄设计，广角主摄全球首发索尼最新一代顶级相机IMX707，感光能力大幅提升，搭配小米自研夜枭2.0夜景算法，实现了不分远近的全焦段超级夜景。为了解决手机相机普遍存在的拍照快门反应慢、抓拍模糊等痛点，小米影像团队花了两年时间重写影像架构，带来全新「小米影像大脑」，实现全场景拍照提速，启动快、拍照快、连拍快，夜景也快，可以说是迄今为止拍照最快、成像最稳的小米手机。首次加入自研「CyberFocus万物追焦」技术，这项技术源自仿生四足机器人CyberDog的人体视觉追踪，无论被追踪的对象如何运动，镜头都能做到焦点持续锁定，堪称新一代拍娃、拍宠物的运动抓拍神器。

前置相机升级至3200万像素，并引入像素级肌肤焕新技术。这项顶级AI美颜黑科技，利用AI神经网络分析，在保留原有皮肤质感和纹理的前提下，对瑕疵部分进行“逐像素重新描绘”，告别塑料脸，既不是涂抹也不是遮盖，还原出真实、高级、自然的肤质，效果就如同初生婴儿的娇嫩皮肤。

充电方面，小米12Pro不但顶配120W有线+50W无线+10W无线反充，并且开创性的推出全球首款120W4600mAh大容量单电芯快充方案，完美解决有限空间内，高功率快充与大电池不可兼得的行业难题。为了实现这一突破，小米自研澎湃P1充电管理芯片，这也是小米澎湃的第三款自研芯片，结合电芯结构和电池材料优化，不但最快18分钟即可充满，而且相比同体积双电芯增加了约400mAh的能量，实现长续航与极致快充的完美平衡。

小米12Pro在数字系列首发四单元旗舰扬声器，获得杜比全景声、哈曼卡顿和Hi-Res认证，带来全频道更丰富，更具震撼力的好音质。还带来蓝牙5.2、NFC门禁卡3.0、红外、X轴线性马达、支持零下10℃低温充电等全方位无短板的高端旗舰体验。

安卓阵营绝无仅有的「小尺寸高端旗舰」，小米12小尺寸大升级

小尺寸旗舰有着巨大的市场需求，据统计iPhone将近75-80%的销量来自小尺寸的标准版和Pro，但是在安卓阵营一直缺乏一款有竞争力的小尺寸满血高端旗舰与iPhone竞争。因为在如此精致、轻薄的机身内要实现全方位、无短板的高端旗舰体验难度极高，而小米12的发布彻底改变了这一现状。小米12是突破空间限制，以创新科技打造的一款轻巧且强大的「小尺寸高端旗舰」。在不到7cm款的黄金握感机身内，相比上代小米11，在性能、散热、影像、自拍、充电和音质上进行了全方位的大升级。

小米12配置和小米12Pro相同的顶级骁龙8旗舰平台、「小米影像大脑」全场景拍照提速、自研「CyberFocus万物追焦」、夜枭2.0夜景、3200万像素自拍相机和像素级肌肤焕新技术。全球首发独家定制的12bit色深AMOLED3D微曲柔性屏，120Hz刷新率真正做到旗舰级流畅体验，前后双光感支持高达16000级自动亮度，是全球第一款小尺寸DisplayMate A+评级屏幕，同样打破15项记录。小尺寸不等于小屏幕，小米126.28英寸的屏幕尺寸可视面积比iPhone13大8%，并使用坚固的康宁大猩猩玻璃Victus保护这款定制屏幕。

相机方面，配备在超大杯高端机中才会使用的索尼IMX7665000万像素主摄，这款主摄也应用于华为P50Pro、荣耀Magic3Pro等机型，支持OIS四轴光学防抖;微距镜头支持长焦微距功能，等效50mm焦距，实现3-7cm自动对焦。小米12的相机速度启动提升21%，拍照提升53%、连拍提升209%，夜拍提升近40%，带来领先行业的全天候疾速影像拍摄体验。

小米12拥有小米有史以来最强的信号，配备15根天线支持41个主流频段，并搭载信号增强「特殊场景优化2.0」技术，对8大场景进行信号优化。通过提前5-10秒预判信号质量，调整信号机制，主动选择更优网络，大幅提升高铁高速行驶、电梯与小区地库等弱信号环境下的信号稳定性，从而实现没信号找网快、信号弱不掉网、网络拥堵网速快。

小米12拥有小米手机中最优雅的设计，背盖采用AG柔雾玻璃，让视觉反射变得更柔和稳定，柔雾玻璃版本有蓝、紫、黑三个颜色可选;还有一个特别设计的原野绿版本，采用环保的素皮覆盖机身，触感更加柔和;侧边中框采用磨砂质感双曲纤薄腰线，沁润的触感弧度，带来完美贴合手感;重量仅180g、整机宽度小于7cm，带来大尺寸手机完全无法体验到的，最完美单手黄金握感;相机美学设计简化到仅以水平与垂直直线的纯粹构成，创造出内敛的现象秩序与均衡之美。

小尺寸机身并没有限制小米12的满血高端体验，小尺寸大升级，这源自背后不计成本的投入和关键技术突破。小米12有小米最小的5G主板，高集成度三明治结构器件多了10%，面积小了17%，成本提升25%;厚0.3mm、面积2600mm²的小米最薄VC散热成本提升22%;新一代钴酸锂贴电池成本上升14%。正是因为这些突破，使得小米12实现了同尺寸下行业最大的4500mAh大电池，而且67W有线+50W无线+10W无线反充组合、对称式哈曼卡顿双扬声器等旗舰配置一应俱全。

首发系统级全链路反诈功能，小米12系列打造最安全高端旗舰

MIUI是领先于全行业的手机操作系统，小米12系列出厂既搭载最新发布的MIUI13系统，进一步提升领先的系统流畅性和稳定性，并获得泰尔实验室五级抗老化认证，可实现36个月不卡顿的持续流畅体验。同时，MIUI13带来了更安全的「全链路反诈」、「人脸验证防护」和「隐私水印」三大功能，在备受关注的安全性方面迎来关键性突破。

小米12系列是行业唯一从系统层进行全链路电信反诈骗保护的高端手机。针对日益猖獗的电信欺诈，小米与国家相关部门共建电诈特征数据平台，率先推出「全链路反诈」功能，实现风险来电/短信提醒、官方来电标识以及风险交易提醒，全方位守护用户的信息与财产安全。业内首个系统级「人脸验证防护」技术，对人脸验证进行遮挡，实现真正只“露脸”，有效防止用户隐私泄露。「隐私水印」可以自动识别证件照片，为身份证等敏感证件添加自定义水印，从源头保护个人信息安全。

MIUI13还新推出「小米妙享中心」功能，打破硬件之间的隔阂，实现全局设备互联互通。在小米妙享中心，用户可以直观地看到附近的智能设备，通过拖拽便可轻松实现音乐、视频、应用等内容跨设备流转。观影时，可将手机上播放的爱奇艺视频流转到平板、电视等设备上。办公场景，支持浏览器、WPS等应用的接力流转，便于用户将手机上的网页或文档流转到电脑上，使用电脑协同办公，效率倍升。

首款高端商务小米手表领衔，多款可穿戴智能设备发布

小米Watch S1是一款定位商务人士的高端智能手表，采用蓝宝石玻璃盖板，表壳采用奥氏体316L不锈钢，由资深腕表抛光师经30道工序手工打磨;表带方面有多色头层小牛皮、氟橡胶两种材质可选，整机工艺看齐传统高端机械腕表。硬件方面搭载1.43英寸60Hz高刷新率AMOLED屏幕，配合新一代多通道PPG生物传感器，在24小时实时心率监测、血氧监测的基础上支持117种运动、19种专业运动模式，配合5ATM 防水可全面覆盖各类高频运动场景。小米Watch S1支持无线充电，经典模式续航12天，节能模式续航24天。与此同时小米Watch S1支持应用市场下载更多热门APP、和超过200款表盘自由更换。

小米真无线降噪耳机3是一款具备Hi-Fi音质水平的降噪耳机，中国计量院认证降噪深度可达40dB，属于行业顶尖水平，支持包括人声增强在内的三挡降噪模式。采用超动态双磁单元，配合小米声学实验室专业算法调校，在保持旗舰降噪功能的同时在音质方面也有当仁不让的出色表现。小米真无线降噪耳机3单耳重量仅为4.6g，配合低功耗蓝牙5.2连接技术在关闭降噪下单次续航7小时，搭配充电盒续航可达32小时，而且支持Android、iOS、Windows 跨平台双设备同时连接。

2010年，怀揣“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”梦想的小米进入手机市场，打破了诺基亚、摩托罗拉、三星等国外品牌对国内手机市场的垄断。现在，小米再次撑起国产高端。小米12系列的发布展现了小米能力的进化，和拿下高端市场大份额、进而冲击世界第一的野心。

挑战第一才能成为第一，小米12系列首次有针对性的布局一大、一小双旗舰，是旗帜鲜明的对标iPhone而来。小米12Pro通过自研「动态性能调度」技术展现了强大的旗舰平台调优、驯龙技术能力，通过「小米影像大脑」、「CyberFocus万物追焦」技术和小米澎湃P1芯片等自研科技带来极致性能体验。作为2022年度顶级旗舰，配置拉满、体验拉满的小米12Pro将成为iPhone13Pro Max最强有力的对手。

小米12则通过「小尺寸高端旗舰」定位，直击iPhone销量最大的小尺寸粮仓iPhone13。作为小米数字系列正统续作，小米12第一次展现了在SoC性能之外，凭借均衡、全面的高端性能与体验，用业内独步的颜值、工艺、手感等综合体验去征服高端市场的强大能力。首战即决战，为了拿下更多市场份额，小米还特别推出小米12X，实现3000-4500元的全价位段覆盖，形成小米12和小米12X，小尺寸高端旗舰与次旗舰对iPhone13的钳形攻势。

历经三代探索，小米12系列对高端体验的驾驭开始变得从容不迫，从以性能作为主赛道打榜秀肌肉，到通过技术创新，在性能、屏幕、AI计算摄影、快充、设计、系统安全等所有核心赛道的体验全面高端化，小米高端手机“快、更稳”的策略更加成熟。小米扛起了中国品牌在高端市场挑战iPhone的使命与重担，也展现了可以一战的实力。