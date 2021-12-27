已有 8000 多万名驾驶人申领电子驾驶证

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日消息:据新华社消息，从公安部新闻发布会获悉，近年来公安部陆续推出“全国通办、一证快办”等 69 项交管便民改革措施，窗口改革已惠及 9 亿多人次，互联网服务惠及 32 亿多人次，为群众和企业节省办事成本 800 多亿元。

公安部交通管理局局长李江平介绍，近年来，随着我国经济社会持续高速发展，机动车和驾驶人保有量持续高位增长。截至目前，我国机动车保有量达3. 93 亿辆，其中汽车突破了 3 亿辆，驾驶人达4. 79 亿人；每年新登记机动车 3000 多万辆，新领证驾驶人 2000 多万人，总量和增量均居世界第一。面对道路交通大发展的形势和挑战，全国公安交管部门紧紧围绕预防事故保安全、便民利企促发展、规范执法护稳定，有力保障道路交通安全形势持续稳定，积极服务民生和经济社会发展。

近年来公安部陆续推出了“全国通办、一证快办”等 69 项交管改革措施，其中，今年以来围绕深入开展党史学习教育和公安队伍教育整顿，推出“我为群众办实事”公安交管 12 项便民措施，已惠及 2 亿多人次， 8000 多万群众申领电子驾驶证， 150 多万名车主享受二手车异地交易登记便利。