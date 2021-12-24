谷歌或为Android 13加入Panlingual功能：可为单个App指定语言

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日消息:据Android Police报道，Google正在开发一项名为「Panlingual」的新语言功能，将允许用户安装的每个App，可以选择不同语言，并与系统的设置分开，预计该功能会随着Android13 一起发布。

据报道，这项名为「Panlingual」的新语言功能，将允许用户为每个App设定不同的语言设置，并会与系统的设置分开。举例来说，用户可将社交媒体App设定为西班牙语，但其系统UI及其他App仍可保持为默认的语言（中文、英文等）。

报道称，Panlingual或将会在「设置」App的「语言和输入」页面中，新增一个「App语言」设备。通过添加Panlingual作为单独的设定，谷歌将允许用户从单一位置更改App语言，帮助用户节省需要分别更改每个App语言的时间。

不过，要让Panlingual发挥作用，App本身必须支持其他语言，若App仅支持一种语言，那么Panlingual将没有什么用处。但在Android12 中，Google增加内置翻译功能，因此未来Android可能可以自行翻译App，而无需App开发人员添加其他语言。