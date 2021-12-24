苹果iPhone 14 Pro和Pro Max打孔屏将由LG和三星提供

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日消息:据 MacRumors 报道，韩国网站The Elec消息称，明年的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max将采用由三星和LG提供的打孔式LTPO OLED显示面板。

关于 2022 年的iPhone机型不会有「刘海」的传言始于今年 3 月，当时苹果分析师郭明錤说苹果将采用打孔设计，这种设计安卓设备已经使用了几年了。打孔设计是将前置摄像头置于中心位置的切口，允许更大的显示区域来代替刘海凹槽。

郭明錤认为，至少高端的iPhone机型会采用打孔设计，如果收益良好，未来所有iPhone机型都可能采用同样的无凹槽设计。

最近有传言称，非Pro版本的iPhone14 机型（尺寸为6. 1 英寸和6. 7 英寸）将继续采用刘海凹槽，而苹果则将打孔设计限制在更昂贵的iPhone上。据报道，将不会有 「iPhone 14 mini」，今年是iPhone mini设备迭代的最后一次。

根据The Elec的最新报告，苹果的主导OLED面板供应商三星将为6. 1 英寸的iPhone 14 Pro提供所有打孔面板，同时首次与LG Display分享6. 7 英寸iPhone 14 Pro Max的订单。

在今年的iPhone13 系列中，三星提供了两款专业机型所使用的LTPO TFT OLED面板，但LG Display并没有赢得iPhone13 的任何面板订单，尽管它确实与苹果一起参与了面板的开发。

因此，赢得iPhone 14 Pro Max的一些订单对LG来说是一个很大的促进，因为它试图在苹果的iPhone供应链中获得一席之地。同时，它将帮助苹果减少对三星的依赖，并在价格谈判中获得筹码。