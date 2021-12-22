2022年京东年货节招商规则公布 报名商家可获流量扶持

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:目前，各大电商平台年货节招商活动已经纷纷启动。日前，京东也公布了年货节主题活动招商规则。

官方表示，年货节是京东S级活动之一，涵盖了多种多样的玩法，报名成功的商品将自动打标“年货节”，享有年货节专属视觉氛围包装（本次活动期间新增购物车和内容频道场景），并享有搜索、推荐和大促会场等公域流量支持。

本次活动节奏为：

报名时间： 2021 年 12 月 13 日09:00:00- 2022 年 1 月 5 日23:59:59

活动时间： 2022 年 1 月 9 日20:00:00- 2022 年 2 月 7 日23:59:59

招商规则要求（不同类目有所区别）

商品 180 天内有动销；

店铺风向标排名率＞20%；

店铺交易纠纷因子排名率＞20%；

好评率：80%/75%/70%；

新品规则：商家须满足风向标前（不含）70%、店铺交易纠纷前（不含）80%及店铺违规积分小于（不含） 25 分的规则要求；商品须满足商品质量指数不为D、商品未下架、商品具备黑标新品+绿标新品的标签及新品下标时间晚于 2022 年京东年货节主题活动结束时间的要求。

在流量扶持方面，流量扶持满足招商规则并成功报名【 2022 年京东年货节主题活动】的商品将打上“年货节”标签，并有机会获得专属流量倾斜，具体位置包括搜索列表页、首页大促tab、大促会场等。

关于《 2022 年京东开放平台年货节主题活动招商规则》更详细内容，可点击这里查看。