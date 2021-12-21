抖音电商新增官方旗舰店、个体店等店铺命名规范

就在一年前，媒体上还经常有品牌要不要做直播的争论，但今天这种争论事实上已经宣告结束了——主流电商平台将直播间作为标配，品牌基本都在试水直播。当前，新的问题产生了——当超头部带货主播已经越来越强势，品牌方该如何把握话语权和定价权？对初次试水直播的品牌来说，如何在较短的时间内、高投入产出比地实现冷启动，尤其是品牌自己的自播间，如何较快地实现“从0到1”、“从1到无限”？当每家平台都有直播功能时，品牌该如?