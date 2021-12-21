抖音电商新增官方旗舰店、个体店等店铺命名规范

站长之家(ChinaZ.com) 12月21日 消息:今日，抖音电商发布通知称，平台目前已修订《店铺命名规范》（原《店铺类型及命名规则》）。规则于 2021 年 12 月 21 日进行公示，将于 2021 年 12 月 28 日生效执行。
本次修订核心变化包括：新增“官方旗舰店”、“企业店”和“个体店”命名规范；删除“普通店”命名规范；新增号店绑定要求及命名规则。
具体如下：
官方旗舰店命名形式为“品牌名+官方旗舰店”；
企业店命名形式具体分为三种，其中自有品牌： “品牌+一级类目（可选）+企业店”；授权品牌：“品牌+一级类目（可选）+授权企业店”；无授权品牌：“企业商号+企业店” 。
个体店命名形式为自定义+个体店，值得注意的是体店的店铺名称不得使用“旗舰”、“专卖”、“专营”、“官方”、“直营”、“官字”、“官方认证”、“官方授权”、“特许经营”、“特约经销”或其他带有类似含义的内容。如店铺名称出现品牌（企业商号包含品牌且该品牌的权利人为商家店铺入驻主体的情况除外），需提供品牌授权，同时部分类目不允许出现部分品牌名。
规则还明确了，号店绑定要求及命名规则具体可见站长之家此前发布的文章《抖音拟修订号店绑定规则 旗舰店等必须绑定认证企业号》。