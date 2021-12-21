DNF关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明 延长到什么时候

DNF在最近开启了新的阿拉德探险记的活动，官方也在这几天发布了关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明，很多玩家还不清楚延长到什么时候，下面就来为大家分享一下。

尊敬的DNF用户:

阿拉德探险记结束时间将从2022年1月13日变更为2022年1月20日，玩家在1月20日之前均可完成探险记任务，获取经验，领取奖励，同时探险记的奖励道具中，原删除日期为2022年1月13日的也将同步变更为2022年1月20日06点以后删除，请各位勇士合理安排体验。