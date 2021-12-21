DNF关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明 延长到什么时候

DNF在最近开启了新的阿拉德探险记的活动，官方也在这几天发布了关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明，很多玩家还不清楚延长到什么时候，下面就来为大家分享一下。
尊敬的DNF用户:
阿拉德探险记结束时间将从2022年1月13日变更为2022年1月20日，玩家在1月20日之前均可完成探险记任务，获取经验，领取奖励，同时探险记的奖励道具中，原删除日期为2022年1月13日的也将同步变更为2022年1月20日06点以后删除，请各位勇士合理安排体验。
DNF在最近开启了新的阿拉德探险记的活动，官方也在这几天发布了关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明，很多玩家还不清楚延长到什么时候，下面就来为大家分享一下。
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阿拉德探险记结束时间将从2022年1月13日变更为2022年1月20日，玩家在1月20日之前均可完成探险记任务，获取经验，领取奖励，同时探险记的奖励道具中，原删除日期为2022年1月13日的也将同步变更为2022年1月20日06点以后删除，请各位勇士合理安排体验。
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DNF在11月25日开启了更新维护，此次的更新内容主要是安全组件的更新，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
Nexon 旗下子公司 Neople 与 Arc System Works 共同开发，预定2022年夏季推出的人气线上动作游戏改编对战格斗游戏《DNF Duel》，配合 PlayStation 平台版本全球限时公测释出最新宣传影片，供玩家参考。
DNF的官方最近发布了关于芝麻开箱有惊喜活动网页显示问题说明公告，表示将会对活动的错误进行修复，下面就来为大家分享一下。
DNF在12月2日开启了芝麻开箱有惊喜的活动，很多玩家还不清楚这个活动的奖励是什么，下面就来为大家分享一下。
DNF在最近开启了魔界雪人的心意的活动，这个活动签到就可以获得礼包，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家分享一下。
DNF强者之路最近不少的玩家反应试炼的成绩很容易丢失不知道怎么办，这个成绩丢失了其实不要着急，官方也会修复，下面就来为大家分享一下官方的回答。
DNF在12月16日开启了更新维护，此次的更新新增了女魔法师之魔法家园活动，很多玩家还不清楚这个活动怎么玩，下面就来为大家分享一下攻略。
DNF在最近开启了玩转阿拉德的第二季活动，很多玩家还不清楚怎么玩这个活动，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。
在最近，DNF开启了2021年的嘉年华盛典活动预约，提前预约是可以获取很多福利奖励的，很多玩家还不清楚在哪预约，下面就来为大家分享一下。
DNF在12月16日开启了更新维护，此次的更新内容主要是更新一些活动以及修复bug，很多玩家还不清楚具体的更新内容，下面就来为大家分享一下。
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2021年即将走完，迎来的是新的一年。在这1年中，初步统计了一下，咨询我“有什么项目可做，什么项目好做”等这种广泛性问题特别多。..
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