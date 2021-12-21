首页 > 部落 > 关键词  > dnf最新资讯  > 正文

DNF关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明 延长到什么时候

2021-12-21 11:43 · 稿源：站长之家

DNF在最近开启了新的阿拉德探险记的活动，官方也在这几天发布了关于本期阿拉德探险记结束时间延长说明，很多玩家还不清楚延长到什么时候，下面就来为大家分享一下。

timg (5).jpg

尊敬的DNF用户:

阿拉德探险记结束时间将从2022年1月13日变更为2022年1月20日，玩家在1月20日之前均可完成探险记任务，获取经验，领取奖励，同时探险记的奖励道具中，原删除日期为2022年1月13日的也将同步变更为2022年1月20日06点以后删除，请各位勇士合理安排体验。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM