DNF魔界雪人的心意活动奖励汇总 魔界雪人的心意奖励一览

纯净的黄金增幅书

使用后， 可以定向扭转装备的异次元属性 (无法选择与之前相同的属性)， 并随机增幅到+3~+ 6 之间， 但会覆盖该装备原有的强化/增幅等级。 未净化的装备无法使用该道具。 (只有Lv55 及以上/稀有及以上的装备， 才能使用此增幅书！)

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