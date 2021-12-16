DNF魔界雪人的心意活动奖励汇总 魔界雪人的心意奖励一览

DNF在最近开启了魔界雪人的心意的活动，这个活动签到就可以获得礼包，很多玩家还不清楚有什么奖励，下面就来为大家分享一下。
活动时间 : 2021 年 12 月 16 日维护后~ 2022 年 1 月 20 日维护前
活动期间，冒险家每周累积在线 90 分钟即可获得雪人送出的特别礼物，每通关 1 次推荐地下城即可增加 1 分钟在线时长！累积签到达到 3 次和 5 次时还有累积奖励可以领，每个账号只能获得 1 次。
|每周奖励
|奖励详情
|魔界雪人的心意礼盒
|开启后， 可以获得 200 个雪花金币和 2 个魔界雪人徽章神秘礼盒。
|签到次数
|累积奖励
|奖励详情
|3 次
|魔界雪人模具礼盒
|开启后， 可以获得 1 个灵魂武器自选礼盒和 1 个林纳斯的秘传模具。
|5 次
|纯净的黄金增幅书
|使用后， 可以定向扭转装备的异次元属性 (无法选择与之前相同的属性)，并随机增幅到+3~+ 6 之间， 但会覆盖该装备原有的强化/增幅等级。 未净化的装备无法使用该道具。 (只有Lv55 及以上/稀有及以上的装备， 才能使用此增幅书！)
|道具名
|奖励详情
|交易类型
|雪花金币 ( 200 个)
|使用后， 可以获得 200 个雪花金币。雪花金币可以用于购买女魔法师之魔法家园奖励
|账号绑定
|魔界雪人徽章神秘礼盒
|开启后， 可以从华丽的徽章和灿烂的徽章中， 随机获得 1 个。无法获得双重徽章和彩色徽章。
|账号绑定
|灵魂武器自选礼盒
|开启后， 可以选择获得 1 件灵魂武器。灵魂武器的外观可以从绝版的史诗武器、 远古地下城神器武器、 领主神器武器、 龙跃 7 星武器中选择一种。只能幻化当前角色可以佩戴的灵魂武器。
|账号绑定
|纯净的黄金增幅书
|使用后， 可以定向扭转装备的异次元属性 (无法选择与之前相同的属性)， 并随机增幅到+3~+ 6 之间， 但会覆盖该装备原有的强化/增幅等级。 未净化的装备无法使用该道具。 (只有Lv55 及以上/稀有及以上的装备， 才能使用此增幅书！)
|账号绑定
- 1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于 2022 年 1 月 20 日更新维护后删除，请注意使用。林纳斯的秘传模具与商城中的道具属性相同。
- 2.累积奖励只能获得 1 次，每周奖励每周可以获得 1 次，周四凌晨 6 点重置。
- 3.即使已满足每周签到条件，但未点击【领取】按钮的情况下错过该周，则在下一周，通关地下城次数会进行初始化。