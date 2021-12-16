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中制协青工委：影视行业要抵制影视剧水军控评等行为

2021-12-16 16:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:今日，中国电视剧制作产业协会青年工作委员会发布倡议书，倡议广大委员及其所经营的影视生产主体要坚决抵制天价片酬，合理配置成本比例，严肃惩戒片酬违规、“阴阳合同”。

同时，坚决抵制过度娱乐化，“娘炮”文化、“耽美”之风，病态整容等畸形审美，谨慎聘用整形演员，自觉抵制“水军控评”行为。

此外，坚决反对唯收视率和流量至上，严格抵制各种形式的收视率造假、流量造假行为。

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