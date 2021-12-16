中制协青工委：影视行业要抵制影视剧水军控评等行为

近日，两部网络热播剧让竟然让豆瓣平台口碑直接爆炸”，站在了风口浪尖上。据悉，事情起源于《风起洛阳》和《谁是凶手》两部剧在豆瓣开分就出现两极化非常严重的评分，对于影视剧本身的点评造成巨大影响，也引发了很多网友的关注。甚至，在《风起洛阳》还未开播前，就已经出现了大量的点评，而《谁是凶手》更是在女主角出场前就被激烈的点评演技和台词等内容，让一向被认为是影视剧良心风向标”的豆瓣，遭到质疑。而这背后就是豆瓣