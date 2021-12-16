中制协青工委：影视行业要抵制影视剧水军控评等行为

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:今日，中国电视剧制作产业协会青年工作委员会发布倡议书，倡议广大委员及其所经营的影视生产主体要坚决抵制天价片酬，合理配置成本比例，严肃惩戒片酬违规、“阴阳合同”。
同时，坚决抵制过度娱乐化，“娘炮”文化、“耽美”之风，病态整容等畸形审美，谨慎聘用整形演员，自觉抵制“水军控评”行为。
此外，坚决反对唯收视率和流量至上，严格抵制各种形式的收视率造假、流量造假行为。
站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息:今日，中国电视剧制作产业协会青年工作委员会发布倡议书，倡议广大委员及其所经营的影视生产主体要坚决抵制天价片酬，合理配置成本比例，严肃惩戒片酬违规、“阴阳合同”。
同时，坚决抵制过度娱乐化，“娘炮”文化、“耽美”之风，病态整容等畸形审美，谨慎聘用整形演员，自觉抵制“水军控评”行为。
此外，坚决反对唯收视率和流量至上，严格抵制各种形式的收视率造假、流量造假行为。
昨日，针对《风起洛阳》《谁是凶手》两部剧集疑似遭遇水军控评的情况，豆瓣官方回应称，豆瓣商务从来没有、以后也不会有任何与评分有关的合作。任何宣称可以影响豆瓣评分或开分时间的公司或个人都是骗子，欢迎大家提供线索，我们将依法追责。
昨日，针对《风起洛阳》《谁是凶手》两部剧集疑似遭遇水军控评的情况，豆瓣官方回应称，发现异常情况后，当即进行了排查和处理。根据豆瓣—贯的原则:影视剧上映或开播前的评分和评论一律不计入总评分中。
微信安全中心订阅号发布消息称，平台将按照《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》要求，进一步规范娱乐明星信息的网上呈现，在帐号注册、认证、管理、信息发布、处置等环节，微信平台已经建立了严格的风险防范机制，进一步完善了明星、经纪公司（工作室）
近日，两部网络热播剧让竟然让豆瓣平台口碑直接爆炸”，站在了风口浪尖上。据悉，事情起源于《风起洛阳》和《谁是凶手》两部剧在豆瓣开分就出现两极化非常严重的评分，对于影视剧本身的点评造成巨大影响，也引发了很多网友的关注。甚至，在《风起洛阳》还未开播前，就已经出现了大量的点评，而《谁是凶手》更是在女主角出场前就被激烈的点评演技和台词等内容，让一向被认为是影视剧良心风向标”的豆瓣，遭到质疑。而这背后就是豆瓣
日前微信安全中心订阅号发布消息称，平台将按照《 关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知 》要求，进一步规范娱乐明星信息的网上呈现，在帐号注册、认证、管理、信息发布、处置等环节。
在一些视频平台，3分钟看完XX电影的影视剪辑视频很火爆，没空看电影的网友听别人解说就能了解电影内容了，然而昨天《网络短视频内容审核标准细则》（2021）出炉，哪怕是月入10万的影视剪辑博主也不得不转行了。据国内媒体报道，我们知道这一天早晚要来临，所以其实早就有转行打算。”28岁的小白是一名靠剪辑电影进行二次再创作的博主，他告诉大象新闻记者，今年已经有很多同行被告侵权后，退出了影视作品剪辑发布的行业。主要是没?
今日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021），对2019版《细则》进行了全面修订，结合文娱领域综合治理的新要求。
今日，据国内媒体报道，12月15日，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021），协会组织有关短视频平台对2019版《细则》进行了全面修订。新版《细则》规定，短视频节目等不得出现展现饭圈乱象和不良粉丝文化，鼓吹炒作流量至上、畸形审美、狂热追星、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻的”未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段的”等内容。相信经常看短视频平台的同
凤凰网科技讯 12月15日消息，中国网络视听节目服务协会发布了《网络短视频内容审核标准细则》（2021）。新版《细则》中规定，短视频节目等不得出现“展现‘饭圈’乱象和不良粉丝文化，鼓吹炒作流量至上、畸形审美、狂热追星、粉丝非理性发声和应援、明星绯闻丑闻的”。《细则》中还规定，未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段的”“引诱教唆公众参与虚拟货币‘挖矿’、交易、炒作的”等内容。附：?
【TechWeb】12月15日消息，据中国网络视听节目服务协会发布的消息，《网络短视频内容审核标准细则》（2021）正式对外发布，规定短视频节目不得未经授权自行剪切、改编电影、电视剧、网络影视剧等各类视听节目及片段等。据了解，中国网络视听节目服务协会组织有关短视频平台对2019版《细则》进行了全面修订。结合文娱领域综合治理的新要求，对原有21类100条标准进行了与时俱进的完善。针对社会高度关注的泛娱乐化、低俗庸俗媚俗问题
【TechWeb】12月18日消息，日前，在12月17日投资者日，阿里巴巴正式发布《阿里巴巴碳中和行动报告》（下称《报告》），面向未来，提出三大目标：不..
12月18日消息，据长江日报报道，武汉青年学者梅杰致电中国知网讨说法，得到的答复是：在研究方案，不是一两天能解决的，每天忙到零点。据了解，80..
NIO Day 2021将于今晚举办。12月18日消息，据媒体报道，蔚来汽车企业传播高级总监马麟在朋友圈发文称，蔚来第五款量产车将于NIO Day 2021发布，并..
据央视新闻报道，12月18日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好元旦春节期间疫情防控有关情况。会上，国铁集团劳动和卫生部..
近一个月来，玲娜贝儿，妈妈爱你”刷遍了社交网络。上海迪士尼的原创IP玲娜贝儿，自9月29日初次亮相以来，便成了热搜上的常客。据报道，12月17日一..
周二的时候，自称有四年加密货币挖矿经历的 Jaxson Davidson 在 Twitter 上晒出了自己的矿场照片，并声称整齐排列的机架上放满了英伟达的矿卡。事..
近日，因员工吐槽工资低遭高层怼，茶颜悦色再一次被推上风口浪尖。16日下午，茶颜悦色老板吕良（花名小葱”）发文道歉，称我是小葱老师，昨天晚上..
海豚、海鸥、驱逐舰、巡洋舰、登陆舰在长城放飞自我后，比亚迪也开始搞事，海洋”的真面目也抽丝剥茧般展露在我们面前。在2021广州车展期间，比亚..
在上周四发射升空后，美国宇航局（NASA）最新的 X 射线天文台，又于本周三顺利完成了“折纸”部件的伸展动作。据悉，成像 X 射线偏振探测器（简称..
Sensor Tower 公布的数据显示，2021年迄今为止，已经有8款手游的收入超过10亿美元，这刷新了以往的记录。其中，前两款均来自腾讯，分别为《王者荣..
近日，由京东方设立的企业内设大学”，京东方大学正式宣布更名，新的名称为京东方大学堂。实际上，在京东方大学更名之前，类似混沌大学”、得到大..
王力宏人设崩塌，这让不少品牌第一时间站出来跟他节约，当然最惨的莫过于英菲尼迪，当然娃哈哈是最幸运的，这也导致那个昔日的老梗被重新提出来。..
一位安全研究人员表示，被数百上千家酒店采用的 Wi-Fi 互联网网关存在一个严重漏洞，或导致宾客的个人信息面临风险。Etizaz Mohsin 指出，Airange..
周五的时候，阿迪达斯（Adidas）正式推出了一系列“走入元宇宙”的非同质化代币（NFT），并于发售后数小时内就卖出了将近 3 万个。以每份 0.2 ETH..
12月18日消息，据国内媒体报道，近日，新东方创始人俞敏洪在《开场白》节目中回应新东方转型做农业时表示：新东方这个不能做了，那个业务也不能做..
12月16日，英菲尼迪官宣王力宏成为品牌代言人。在王力宏前妻李靓蕾发文控诉2小时后，12月18日凌晨1时22分，英菲尼迪中国微博发布声明称，决定即日..
Apple Insider 报道称：非执业实体 Traxcell Technologies, LLC 刚刚向苹果提起了新的诉讼，声称苹果地图（Apple Maps）侵犯了它的一项导航专利。..
12月18日消息，今日，iQOO手机官微宣布，iQOO Neo5S将首发搭载OriginOS Ocean。据悉，12月9日，vivo全新原系统OriginOS Ocean正式发布，带来全新视..
Business Korea 援引知名分析师的话称：美国芯片制造商英特尔以 90 美元向 SK 海力士转售其闪存制造设施的交易，有望于 2021 年底前获得中国的批准..
今天，Sensor Tower公布了8款今年世界范围内的收入超过10亿美元（约合人民币63亿）的游戏，其中腾讯出品的《王者荣耀》和《绝地求生：刺激战场》以..