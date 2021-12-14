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小米退出紫米公司股东

2021-12-14 14:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:企查查App显示，12月13日，江苏紫米电子技术有限公司发生工商变更，小米科技有限责任公司退出股东行列。变更后，该公司由紫米通讯技术（江苏）有限公司全资持股。

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值得一提的是，在今年3月份，小米集团发布公告，将以2.05亿美元价格收购紫米公司50.09% 的股份。收购后，紫米公司将成为小米的全资子公司。

资料显示，紫米公司于2012年5月在无锡成立，在2013年成为了小米最早投资的一批生态链企业，爆款配件小米移动电源便是紫米公司打造的产品。

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