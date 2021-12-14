小米退出紫米公司股东

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:企查查App显示，12月13日，江苏紫米电子技术有限公司发生工商变更，小米科技有限责任公司退出股东行列。变更后，该公司由紫米通讯技术（江苏）有限公司全资持股。
值得一提的是，在今年3月份，小米集团发布公告，将以2.05亿美元价格收购紫米公司50.09% 的股份。收购后，紫米公司将成为小米的全资子公司。
资料显示，紫米公司于2012年5月在无锡成立，在2013年成为了小米最早投资的一批生态链企业，爆款配件小米移动电源便是紫米公司打造的产品。
站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:企查查App显示，12月13日，江苏紫米电子技术有限公司发生工商变更，小米科技有限责任公司退出股东行列。变更后，该公司由紫米通讯技术（江苏）有限公司全资持股。
值得一提的是，在今年3月份，小米集团发布公告，将以2.05亿美元价格收购紫米公司50.09% 的股份。收购后，紫米公司将成为小米的全资子公司。
资料显示，紫米公司于2012年5月在无锡成立，在2013年成为了小米最早投资的一批生态链企业，爆款配件小米移动电源便是紫米公司打造的产品。
未来三年，我国共享经济仍将保持年均30%以上的增长速度，在稳就业和促消费方面的潜力将得到进一步释放。共享经济既能满足传统服务模式所压抑的消费需求，也能不断激发消费者的各种新需求。随着人们消费理念的转变和对美好生活的追求，共享型服务将加速向主要生活领域渗透，像共享办公空间就在无限触达创业型企业，助力中小创业企业发展。基于这个契机，筑梦之星在无锡站规划了世金基地和商会基地两处共享办公基地，不仅仅从空间上?
近日，小米科技有限责任公司新增多项“小米移动”商标申请信息，图案近似通讯信号，国际分类涉及金融物管、广告销售、通讯服务等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，小米科技有限责任公司新增多项“小米移动”商标申请信息。目前商标状态均为“注册申请中”。
区块链、加密货币作为信息技术与金融的新生命，创新层出不穷，令人应接不暇。创新的背后，是一颗颗不安分的心。正是这种不安分，我们看到一些项目和平台，从无到有、从小到大、从单一产品到多元化生态。虎符Hoo交易所便是其中之一。?虎符(Hoo）新生态?2021 年，虎符生态持续发展。除了虎符智能链，为给用户带来更多的便利和福 利，虎符对易所产品、各金融产品分别进行了优化升级。?虎符交易所虎符交易所成立于 2018 年 6 月，经历?
11月12日，小米通过内部邮件宣布：独立电商平台小米有品”与小米中国区零售业务整合。未来，小米有品和小米商城将结束独立结算和运营政策不同的情况，一起服务小米集团的新零售目标。这次调整中，原小米有品原总经理白昉和小米集团副总裁、中国区区域管理部负责人尚进，向小米中国区总裁卢伟冰汇报。小米方面表示，并入中国区后，小米有品和小米商城继续分别服务不同的消费人群，其业务形态和受众并无变化。”很多内部人也表示，具
天眼查App显示，近日，雷军退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、珠海小米通讯技术有限公司。
近期，“小米汽车”造车进展成为了网友们关注的话题，同时，针对小米造车的相关传闻也在不断传出。昨日，有媒体报道称，小米集团采用双线造车策略，小米控股的生态链公司智米科技已加入造车大军。
据最新报道显示，近日小米创始人兼CEO雷军，接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务引发关注。其中包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通讯技术有限公司、广州小米信息服务有限公司和珠海小米通讯技术有限公司等。股权信息显示，广州小米信息服务有限公司由北京小米移动软件有限公司全资持股，其余三公司均由小米通讯技术有限公司全资持股。据此前报道，雷军不久前还推出了小米科技（武汉）有限公司法定代?
据报道，近日小米科技有限责任公司申请注册雷军个人签名图形商标，国际分类为建筑材料，目前商标状态为申请中。根据商标图片显示，这款被申请商标的雷军签名与此前小米11雷军签名版背部的笔迹完全一致，确实是雷军手写签名效果。小米申请雷军签名商标据悉，去年小米11推出雷军签名版的初衷是为了回馈粉丝这么多年对小米的支持专门推出。虽然采用了极其复杂的工艺，但是他依然坚持原价销售，这也贯彻了小米价格厚道，感动人心”的价
今天，小米手机官微介绍，为了打造小米Civi怦怦粉的后背，小米研发团队参考安哥拉兔、布偶猫、马尔济斯犬的毛发形态，模拟出最细软的0.013-0.018mm真实绒毛纹理，这是一部放在手里会忍不住反复抚摸的手机。该机堪称是小米史上颜值最高的机型，它首次使用了丝绒AG工艺，相比传统AG工艺，丝绒AG工艺带有全新的闪钻效果，在光线下会有更加闪耀的视觉观感，同时蓝色和粉色还带有幻彩渐变效果。不仅如此，小米Civi首发的丝绒AG工艺还带?
平台审查发现：部分商家通过销售大量低价且质量差的商品作为福利来诱导用户进行下单或互动，商品到货后往往存在严重的虚假宣传、货不对板、质量低..
日前，由商业营销新媒体TopMarketing主办的金触点· 2021 全球商业创新大奖接连落定。经过初审与终审环节的激烈角逐，微盟最终一揽两大奖项——技..
12 月 13 日- 15 日， 36 氪 WISE2021 新经济之王峰会在上海举行，大会现场重磅揭晓「WISE2021 新经济之王」系列榜单。结合专业投资机构意见、 36..
随着电动牙刷的销量猛增，电动牙刷行业也出现了很多行业乱象，尤其是清洁力超标的产品泛滥。虽说牙医支持大家使用电动牙刷，但作为健康博主泽诚，..
《方舟：生存进化》最新DLC“失落之岛”于12. 15 日上线，这款免费DLC将首先在PC平台解锁，随后登陆主机平台。与此同时，《方舟：生存进化》“冬季..
近日， 360 搜索联合摄图网等多家版权图库平台，推出了一款新产品图查查，基于 360 搜索算法和图像AI识别能力，用户不仅可以一键查询图片版权归属..
12月16日，轻芒杂志微信公众号发布《我们倒闭了》一文称，我们倒闭了。不是开玩笑，也不是打比方，就是倒闭了。”文章称，轻芒杂志在今年5月份被迫..
今天下午，荣耀召开了新品发布会，并正式推出八年诚意之作荣耀X30。首先，荣耀对于过往的8年进行了回忆，并表示在荣耀诞生以来的第一款手机就备受..
幻塔很多玩家都想玩，最近也是公测了，不少的朋友担心自己的手机不够玩幻塔，下面就来为大家分享一下幻塔手机配置要求汇总。..
提到浏览器，大多数人的第一反应可能是Chrome、Edge和Firefox，然而，作为当下市场份额排名第二的Safari却很少被关注，甚至被“群嘲”。..
外卖小哥是交通事故的重灾区，因为同时为多位客户送餐，经常需要在骑行途中接打电话，大大增加了骑行风险。近日，饿了么试点推广智能头盔。智能头..
今天（12月16日）下午，联发科天玑9000面向国内用户正式发布。Redmi K50、OPPO Find X4”、vivo以及荣耀已经宣布将率先搭载。在活动尾声，联发科官..
今天下午的发布会上，联发科正式在国内发布了新一代5G旗舰处理器天玑9000，CPU、GPU、AI及ISP等单元全面升级i，并首发了台积电4nm工艺，多家品牌都..
12月16日，联发科发布了天玑9000旗舰芯片。据悉，天玑9000采用台积电4nm制程工艺，ARM V9架构，由1颗Cortex X2 (3.05GHz) + 3颗Cortex A710 (2.85..
日前，快手电商宣布新增《珠宝/钟表-钟表-黄金手表类目商品发布规范》、《时尚手表/功能钟表/手表配件类目商品发布规范》，于 2021 年 12 月 23 日..
据金山办公表示，金山办公全新品牌整体 logo 融合了字母 K 及折叠的文档的概念，传承了金山30多年的King历史与精神，也代表金山办公持续深耕办公领..
如果有能力，谁不想给自己最好的生活呢？在我看来，真正幸福的人都是会生活的人，但是大家也都深有体会，现在摆在我们面前的不是诗和远方，而是生..
12 月 1 日，荣耀在新品发布会上正式带来了数字系列的全新力作——荣耀 60 系列，凭借颜值与实力兼具、全面溢出的产品力直接点燃了消费者的热情。..
今天下午，联发科正式召开了线上新品发布会，推出了首款台积电4nm芯片天玑9000。值得一提的是，卢伟冰也通过视频的方式现身天玑9000发布会，宣布R..
冰箱自从诞生以来，就为人们的生活带来了极大的便利，让食物得以更长时间保存，持久新鲜，美味常驻。随着科技的发展和人们物质生活水平的提高，冰..