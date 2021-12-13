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三星将于2022年推出8K MiniLED和4K OLED电视

2021-12-13 11:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:三星2022年的高端电视阵容将包括8K MiniLED 和4K OLED电视。这些高端产品是由三星开发的一些沉浸式技术驱动的。8K MiniLED电视将是阵容中最高的，并将搭载 Neo QLED电视品牌。

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三星的 MicroLED 电视处于该行业的高端，但该公司只生产很少的产品来满足市场顶级客户的需求。它们的生产数量尚未缩小到其他细分市场。8K Neo QLED电视级别最高，其次是4K OLED 电视。Neo QLED 的显示技术将由三星显示提供，OLED技术能够提供8K分辨率，尽管三星将 OLED 限制为将由 LG Display 生产的4K。

Neo QLED 4K也是2022年电视阵容的一部分。三星预计将销售300万台8K QLED和多达200万台4K型号。三星目前正在与 LG Display进行谈判，以采购多达200万块W-OLED4K面板，以实现其销售目标。预计更便宜的 OLED 电视的需求可能比 QLED 更高。

三星还在开发其显示部门三星显示器生产OLED面板的能力。为此，三星与 LG 的合作很可能会在2024年三星开始生产这些面板时终止。

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