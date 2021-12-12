2021年12月12日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于熊猫的，问题是“大熊猫爱吃的竹子，实际上是什么?”这个问题其实很简单的，熊猫其实是吃草的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

大熊猫爱吃的竹子实际上是什么 12月12日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：大熊猫爱吃的竹子实际上是什么?

A、其实是草

B、当然是树

正确答案:其实是草

大熊猫（学名:Ailuropoda melanoleuca），也称作大猫熊，一般称为“熊猫”或“猫熊”，属于食肉目熊科的一种哺乳动物，体色为黑白两色。熊猫是中国特有物种，现存的主要栖息地是中国中西部四川盆地周边的山区和陕西南部的秦岭地区。全世界野生大熊猫现存大约有2060头（2016年数据）。2016年末，世界自然保护联盟（IUCN）将大熊猫的受威胁等级从“濒危级”降为“易危级”。由于生育率低，大熊猫在中国濒危动物红皮书等级中评为濒危物种，为中国大陆国宝。大熊猫被誉为生物界的活化石。

竹子的种类很多，有些低矮如草，有些高大如树。但竹子没有年轮，是草本植物，而不是我们想象中的木本植物。而且竹子也会开花，竹子花是像稻穗一样的花朵。