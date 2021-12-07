报告：中国泛知识付费市场规模预计达675亿元 短视频成重要载体

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:很多平台和创作者来说，知识付费已经成为主要变现方式之一。今日，巨量算数发布了《「求知」2.0时代—2021中国泛知识付费行业报告》。

数据显示，中国泛知识付费行业市场规模增速在2018年达到202%，近年来一直维持在40%以上的增幅，2021年市场规模预计达到675亿元。截至2021年10月全国知识付费企业（包含产业链上中下游参与主体）共计3，763家。作为头部资讯平台，百度、今日头条、抖音和腾讯新闻等持续保持优势地位，2020年末MAU达到亿量级别，成为用户获取及时信息的重要渠道。

从用户方面来看，不同圈层之下，多元生活方式促进不同画像用户活跃度攀升。根据2021抖音泛知识付费用户调研数据，当前用户年龄集中在18-40岁之间，尤以31-40岁区间的人数占比最高。整体来看，泛知识付费用户男性更多，低线区域市场蕴含着更大潜力。

调研显示，用户在短视频端口获取泛知识付费相关信息并进行学习的人数占比最高，约占73.7%。其次是中长视频，大约35.3%，直播和纯文字素材也在三成左右。选择图片资讯类和音频类的偏少。

从创作者方面来看，泛知识付费内容创作者总数增长明显。以抖音为代表的短视频内容载体在近两年备受用户欢迎。抖音端数据显示，2021年1-9月份与泛知识相关的创作者总量增幅高达75.6%。

随着知识供给端逐步进入到稳定发展阶段，二八分布的“马太效应”趋势出现头部创作者占据80%的流量池，因此在决策链路中更多考量对外IP合作及大型品牌输出及分销。而对于快速成长中的中腰尾部创作者，课程包、流量转存的诉求更急迫。