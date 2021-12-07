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雷军退出小米科技武汉公司法定代表人及执行董事兼总经理

2021-12-07 09:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日 消息:企查查APP显示，12月6日，小米科技（武汉）有限公司发生工商变更，雷军退出法定代表人、执行董事兼总经理，由曾学忠接任。

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信息显示，该公司成立于2017年，注册资本2.1亿元人民币，经营范围包含:数据处理和存储服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理等，由小米通讯技术有限公司100%控股。

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