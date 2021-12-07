雷军退出小米科技武汉公司法定代表人及执行董事兼总经理

据报道，近日小米科技有限责任公司申请注册雷军个人签名图形商标，国际分类为建筑材料，目前商标状态为申请中。根据商标图片显示，这款被申请商标的雷军签名与此前小米11雷军签名版背部的笔迹完全一致，确实是雷军手写签名效果。小米申请雷军签名商标据悉，去年小米11推出雷军签名版的初衷是为了回馈粉丝这么多年对小米的支持专门推出。虽然采用了极其复杂的工艺，但是他依然坚持原价销售，这也贯彻了小米价格厚道，感动人心”的价