雷军退出小米科技武汉公司法定代表人及执行董事兼总经理

站长之家(ChinaZ.com) 12月7日 消息:企查查APP显示，12月6日，小米科技（武汉）有限公司发生工商变更，雷军退出法定代表人、执行董事兼总经理，由曾学忠接任。
信息显示，该公司成立于2017年，注册资本2.1亿元人民币，经营范围包含:数据处理和存储服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理等，由小米通讯技术有限公司100%控股。
站长之家(ChinaZ.com) 12月7日 消息:企查查APP显示，12月6日，小米科技（武汉）有限公司发生工商变更，雷军退出法定代表人、执行董事兼总经理，由曾学忠接任。
信息显示，该公司成立于2017年，注册资本2.1亿元人民币，经营范围包含:数据处理和存储服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理等，由小米通讯技术有限公司100%控股。
小米科技（武汉）有限公司发生工商变更，法定代表人由雷军变更为曾学忠，同时雷军退出执行董事兼总经理职位。
启信宝数据显示， 12月6日，小米科技（武汉）有限公司发生工商变更，法定代表人由雷军变更为曾学忠，同时雷军退出执行董事兼总经理职位。
根据港交所披露文件得知，小米集团副董事长林斌近日将6000万股B类股，捐赠给小米基金会。据悉，小米基金会是香港税务条例第88条规定下的公益慈善机构。林斌希望通过对小米基金会的这次捐赠，更好的回馈社会，推动国内的人才教育和科技创新。
18日，小米汽车科技有限公司成立，法定代表人为雷军，注册资本为10亿元人民币，经营范围包含新能源车整车制造、技术开发等，公司注册地为北京，此前小米曾100亿人民币成立小米汽车有限公司。
快科技获悉，今日上午，禾赛科技宣布获得了来自小米的7千万美元追加融资。加上之前官宣获得的超3亿美元融资，目前禾赛D轮融资总额已超过3.7亿美元，本轮领投方包括小米集团、高瓴创投、美团和CPF等。数据显示，从2017年10月以来，禾赛科技已累计完成了6轮融资，总融资额度超过人民币38.83亿元。禾赛科技2014年于上海成立，致力于做机器人的眼睛”，截至目前，已发展成为全球领先的3D传感器（激光雷达）制造商，企业客户包括理想、?
企查查App显示，2021年11月，小米科技有限责任公司申请雷军个人签名图形商标，国际分类涉建筑材料。据悉，小米曾在小米11雷军签名版机型中，使用过该签名。
今天，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，作为全球首款骁龙8旗舰手机，小米12要将最新最酷的科技第一时间带给用户，小米工厂正在全速生产。作为小米数字系列年度旗舰，小米12最大的看点之一是首发新一代骁龙8平台。据悉，这颗芯片基于三星4nm工艺制程打造，CPU由Cortex-X2超大核（3.0GHz）+Cortex-A710大核+Cortex-A510小核（1.79GHz）组成，GPU为Adreno 730，安兔兔跑分突破了100万分。除了搭载新一代骁龙8平台，小米12采
据报道，近日小米科技有限责任公司申请注册雷军个人签名图形商标，国际分类为建筑材料，目前商标状态为申请中。根据商标图片显示，这款被申请商标的雷军签名与此前小米11雷军签名版背部的笔迹完全一致，确实是雷军手写签名效果。小米申请雷军签名商标据悉，去年小米11推出雷军签名版的初衷是为了回馈粉丝这么多年对小米的支持专门推出。虽然采用了极其复杂的工艺，但是他依然坚持原价销售，这也贯彻了小米价格厚道，感动人心”的价
近日，由张艺谋等联合创办的VR公司北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司发生工商变更，新增小米关联公司瀚星创业投资有限公司、英特尔亚太研发有限公司等为股东，同时公司注册资本增至约7574.61万人民币。
今日，上海禾赛科技有限公司宣布获得来自小米产投7000万美元的追加融资，目前禾赛D轮融资总额已超过3.7亿美元。本轮领投方包括小米集团、高瓴创投、美团和CPE等。
在这个大数据科技时代，存储设备可以说是全民所需，如今各类照片视频、4K电影所占的空间越来越大，各类大型文件传输缓慢，一款兼容性能又便携美观..
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