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特斯拉四电机版Cybertruck将率先在美国得州生产

2021-12-06 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:特斯拉首席执行官埃隆马斯克证实，全电动Cybertruck将配备四电机版本，它将在德克萨斯州超级工厂优先生产。马斯克还表示，得益于Cybertruck的前后轮驱动模式，皮卡将能够像螃蟹一样对角移动。

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（Cybertruck，图源：特斯拉官网）

特斯拉的Cybertruck于2019 年亮相，应该有三种动力系统可供购买：单电机、双电机和三电机。然而，在Cybertruck的预购量超过120万份订单后，特斯拉基本上关闭了Cybertruck的在线预定，给人的印象是全电动皮卡将发生重大变化。显然，有传言称特斯拉将取消单电机版本，转而采用四电机动力总成，这将加入特斯拉已经提供的双电机和三电机设置。

现在，马斯克已经确认将有一辆Quad-Motor Cybertruck（四电机版本）并且将在德克萨斯州的超级工厂开始生产这种版本。

目前没有证据表明特斯拉会完全放弃单电机动力系统，但它在在线预订的预订量最少。

看起来Quad-Motor Cybertruck将有四个独立控制的电机连接到每个车轮，就像 Rivian R1T 一样。这提高了 Cybertruck 在越野环境时的性能。它还增加了扭矩矢量和响应，使车辆在恶劣的道路条件下行驶时更加自信。马斯克还表示，前后轮转向功能将使像螃蟹一样的斜向驾驶成为可能。通用汽车表示，他们的悍马EV将具有“螃蟹模式”，这将有效地帮助车辆提高其在困难地形上的能力。

特斯拉最早可能会在2022年12月推出Cybertruck，但有人推测，Cybertruck 可能会比预期更早上市。

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