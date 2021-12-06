站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:近日，百度Apollo自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落地重庆永川，面向公众提供自动驾驶出行服务。
目前，“萝卜快跑”在重庆可提供上下车站点近60个，运营时间是9:30-23:00。据悉，重庆是继北京、上海、广州、长沙、沧州之后第六个开放载人测试服务的城市。
目前，“萝卜快跑”已率先在北京先行区开展自动驾驶商业化试点，第三季度，累计订单量超11.5万单，计划到2025年拓展至65个城市。
站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:近日，百度Apollo自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落地重庆永川，面向公众提供自动驾驶出行服务。
目前，“萝卜快跑”在重庆可提供上下车站点近60个，运营时间是9:30-23:00。据悉，重庆是继北京、上海、广州、长沙、沧州之后第六个开放载人测试服务的城市。
目前，“萝卜快跑”已率先在北京先行区开展自动驾驶商业化试点，第三季度，累计订单量超11.5万单，计划到2025年拓展至65个城市。
11月18日消息，日前，百度发布2021年第三季度未经审计的财务报告，报告期内，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）50.9亿元。在同日发布的全员信中，百度董事长兼CEO李彦宏表示，依靠长期坚定地保持高强度的研发投入，第三季度，萝卜快跑已提供11.5万次乘车服务，这使得百度成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。李彦宏指出，计划到2025年萝卜快跑将扩展到65个城市，2030年扩展至100个城市。自动驾驶测?
11 月 25 日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）同步出台。这标志着中国企业从载人测试运营迈入商业化试点探索新阶段，引领全球自动驾驶下半场征程。活动当天，百度Apollo率先取得商业化服务试点许可，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑迎来了商业化运营后的第一单。《实施细则》?
Robotaxi对百度的未来至关重要，不仅意味着将为其开拓一个全新的C端业务，参考IHS Markit的数据，2030年Robotaxi市场规模预计超过1.3万亿，这一巨大蓝海市场足以承载起百度Apollo的未来。
11月17日，百度发布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）50.9亿元，净利润超出市场平均预期。而在自动驾驶出行和智能交通领域，百度的Apollo在全球自动驾驶领域，行业领导地位与越来越明显。百度董事长兼CEO李彦宏表示，依靠长期坚定地保持高强度的研发投入，百度已经成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。全员信显示，今年三季度，百度Apo
百度董事长兼CEO李彦宏表示，依靠长期坚定地保持高强度的研发投入，百度已经成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。据悉，今年三季度，百度Apollo在L4级别累计测试里程超过1600万公里，同比增长189%，获得了411张自动驾驶测试牌照，同比增加了237张。
11 月 28 日，多辆百度自动驾驶巴士、阿波龙亮相重庆·永川新区中心体育馆广场，车内VR场景体验也同步开放体验，现场吸引了大量市民围观、参与。通过此次体验活动，不仅让永川市民近可以近距离体验到智慧生活，也意味着永川自动驾驶商业化探索取得了新成效，永川自动驾驶巴士全面开启商业化运营。据了解，自动驾驶巴士运营路线途经永川神女湖、观音山公园等站点。永川市民通过人脸识别、线下公交”IC卡”刷卡或者支付宝“二维码”?
长期以来，安全和成本，始终是自动驾驶大规模落地面临的两大难题。 9 月 27 日，苹果公司的自动驾驶测试车在无安全员情况下，以约 20 公里的时速撞向了路边，所幸无人受伤。国内方面， 10 月 11 日，美团的无人配送车于北京顺义与私家车相撞，时速也是在 20 公里左右。两起事故再次证明，单车智能的感知能力严重依赖于车端传感器，在实现常态化、规模化落地面前力不从心。归结起来，可以总结出三大难题：一是传感器的感知范围有局?
这是自动驾驶发展史上的魔幻现实一幕。公交自动驾驶、出租自动驾驶、观光巴士自动驾驶……清扫车、巡逻车、微循环社区公交、摆渡车，都由自动驾驶系统驱动。这甚至还不是某个特殊节日的演示。在暴雨天、夜晚、早晚高峰的市区和主干道，它们都能照常运营无误。之所以魔幻现实，是因为这样的场景来自现实，更因为它并非出现在硅谷或中国某一个以科技先进而知名的城市。衡阳，位于中国湖南省中南偏南的一个三线城市，一个大多数中国人
凤凰网科技讯 12月3日消息，天眼查App显示，近日，北京小米移动软件有限公司公布“自动驾驶控制方法、设备及存储介质”专利。专利摘要显示，在本公开的实施例中，目标车辆可根据当前所在道路的等级，自动调整驾驶能力等级进行自动驾驶，其自动化程度较高、用户体验良好。
凤凰网科技讯 北京时间11月19日消息，据国外媒体报道，知名科技分析师、Loup Ventures分析师基恩蒙斯特周四（当地时间11月18日）表示，苹果可以凭借自身在人工智能以及硬件领域的专业经验，在自动驾驶汽车研发上或能追赶上特斯拉。他在接受CNBC记者采访时说到:“从技术实力角度出发，当把苹果与特斯拉放在一起比较时，我认为苹果与特斯拉之间的差距要比想象的更小。”基恩蒙斯特承认苹果在汽车制造领域落后竞争对手特斯拉“许多年?
作为在IT技术培训领域深耕四年的平台，极客时间积累了大量的学员，很多人士都属于忠实粉，四年的时间里一直在这里持续学习。那么这些人群都是如何..
人的一生有多少时间?如果按人类寿命80年来计算，那么我们拥有960个月，也就是29200天、700800个小时、42048000分钟。其中，用来睡觉的时间要用去..
中国是全球最重要的汽车市场和新能源汽车创新技术的驱动中心，福特汽车正在用变革的心态迎接中国市场带来的发展与创新机遇。为了推进品牌的转型与..
晨泛私域是企业数字化私域运营服务商，从成立的第一天起致力为全天下的导购、销售、门店打造一把自动数字化营销武器。独立研发四大版本私域营销工..
每个人都有自己独一无二的一面，要看你如何定义这个价值，发掘这个价值。据《2021知识付费行业研究报告》显示，24%从业者进入知识付费目的是开展副..
11月30日消息，今日，HarmonyOS官方公布了新一轮HarmonyOS 2正式版升级设备名单。据介绍，此次正式版升级共有19款机型，包括13款手机、6款平板：华..
前段时间，QQ秀的突然下线的消息，让很多80后、90后一阵伤神，曾经承载着一代青春时光的经典功能居然关闭了。据悉，当年很多网友不惜买卡充值，也..
目前，特斯拉已经在北美地区推送了FSD（完全自动驾驶）功能，不少车主已经使用FSD来代替人工驾驶。日前，网友上传了一段特斯拉自动驾驶视频，引起..
据光明网消息，近年来，网约车等交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益凸显。对此，交通运输..
2021年骁龙技术峰会将于北京时间12月1日早上7点开幕，本次峰会采取线上、线下结合的方式进行，夏威夷、海南三亚等都设有会场。按惯例，本次峰会的..
今年9月，备受消费者期待的iPhone 13系列正式开售，不过，从当时首批用户反馈来看，iPhone 13系列均出现了不同程度的Bug，如微距模式开关Bug、备份..
【TechWeb】企查查APP显示，11月26日，恒大恒驰新能源汽车（上海）有限公司发生工商变更，公司注册资本由25亿元人民币增加至30亿元人民币，增幅20..
11月25日，首批国产特斯拉Model Y Performance高性能版正式交付，有车主发现，性能版的中控车机已更换为AMD Ryzen（锐龙）处理器芯片。而此前国产..
【TechWeb】时隔两个多月，乐视大厦再次以5.7亿余元拍卖。只有一次出价记录，唯一的竞买人以572845879.9元拍卖成功。拍卖平台显示，11月30日上午十..
微信终于可以直接打开淘宝、抖音链接了。快科技实测显示，在微信聊天场景下，转发抖音口令链接，可直接在对话窗口内打开，无需再复制口令回到抖音..
今天，交个朋友直播间官方微博宣布，交个朋友公司布局了8个直播间，覆盖了全品类，这是全网唯一一家实现全时段、全品类和多主播参与的直播电商机构..
【TechWeb】11月30日消息，今日，B站公布2021年10月（10月1日-10月31日）社区治理数据，10月共处理违规账号316933个。同时，针对包含不适宜向未成..
今年的冬天来得格外早，白天缩手缩脚，晚上睡觉每次进被窝都要做好久的心理建设。尤其是不供暖的南方，怕冷星人真的是走到哪里都是冷的。其实冬天..
在过去2年时间里，有从0-1的创新业务探索经历，主要做的是结合用户成长和用户分销，通过做在 C 端社群培养小 B ，再服务 C 的模式，打造了多个千万..
可以遇见的，未来会有越来越多的人，涌向互联网行业。没办法，同样是毕业生，人和人的差距，比人和狗都大。成年人的世界，唯有搞钱才是王道。我想..