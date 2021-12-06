站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:近日，百度Apollo自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落地重庆永川，面向公众提供自动驾驶出行服务。

目前，“萝卜快跑”在重庆可提供上下车站点近60个，运营时间是9:30-23:00。据悉，重庆是继北京、上海、广州、长沙、沧州之后第六个开放载人测试服务的城市。

目前，“萝卜快跑”已率先在北京先行区开展自动驾驶商业化试点，第三季度，累计订单量超11.5万单，计划到2025年拓展至65个城市。