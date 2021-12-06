首页 > 业界 > 关键词  > 萝卜快跑最新资讯  > 正文

“萝卜快跑”正式落地重庆永川 面向公众提供自动驾驶出行服务

2021-12-06 16:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:近日，百度Apollo自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”正式落地重庆永川，面向公众提供自动驾驶出行服务。

image.png

目前，“萝卜快跑”在重庆可提供上下车站点近60个，运营时间是9:30-23:00。据悉，重庆是继北京、上海、广州、长沙、沧州之后第六个开放载人测试服务的城市。

目前，“萝卜快跑”已率先在北京先行区开展自动驾驶商业化试点，第三季度，累计订单量超11.5万单，计划到2025年拓展至65个城市。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 全球最大自动驾驶出行服务商！李彦宏：萝卜快跑订单量超11万

    11月18日消息，日前，百度发布2021年第三季度未经审计的财务报告，报告期内，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）50.9亿元。在同日发布的全员信中，百度董事长兼CEO李彦宏表示，依靠长期坚定地保持高强度的研发投入，第三季度，萝卜快跑已提供11.5万次乘车服务，这使得百度成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。李彦宏指出，计划到2025年萝卜快跑将扩展到65个城市，2030年扩展至100个城市。自动驾驶测?

    ​百度 ​自动驾驶 ​李彦宏

  • 北京开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，萝卜快跑进入商业化运营新阶段

    11 月 25 日，北京正式开放国内首个自动驾驶出行服务商业化试点，并宣布配套管理政策——《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）同步出台。这标志着中国企业从载人测试运营迈入商业化试点探索新阶段，引领全球自动驾驶下半场征程。活动当天，百度Apollo率先取得商业化服务试点许可，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑迎来了商业化运营后的第一单。《实施细则》?

    ​萝卜快跑 ​自动驾驶

  • 萝卜快跑交出秋天成绩单：订单量超11万，目标瞄准100城

    Robotaxi对百度的未来至关重要，不仅意味着将为其开拓一个全新的C端业务，参考IHS Markit的数据，2030年Robotaxi市场规模预计超过1.3万亿，这一巨大蓝海市场足以承载起百度Apollo的未来。

    ​萝卜快跑 ​自动驾驶 ​百度

  • 李彦宏：百度成为全球最大自动驾驶出行服务商

    11月17日，百度发布了截至2021年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度实现营收319亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）50.9亿元，净利润超出市场平均预期。而在自动驾驶出行和智能交通领域，百度的Apollo在全球自动驾驶领域，行业领导地位与越来越明显。百度董事长兼CEO李彦宏表示，依靠长期坚定地保持高强度的研发投入，百度已经成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。全员信显示，今年三季度，百度Apo

    ​百度 ​自动驾驶 ​apollo

  • 李彦宏：百度已成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商

    百度董事长兼CEO李彦宏表示，依靠长期坚定地保持高强度的研发投入，百度已经成为全球最大的自动驾驶出行服务提供商。据悉，今年三季度，百度Apollo在L4级别累计测试里程超过1600万公里，同比增长189%，获得了411张自动驾驶测试牌照，同比增加了237张。

    ​李彦宏 ​财报 ​萝卜快跑

  • 百度自动驾驶巴士开启收费运营 助力永川迈入交通智能化转型新阶段

    11 月 28 日，多辆百度自动驾驶巴士、阿波龙亮相重庆·永川新区中心体育馆广场，车内VR场景体验也同步开放体验，现场吸引了大量市民围观、参与。通过此次体验活动，不仅让永川市民近可以近距离体验到智慧生活，也意味着永川自动驾驶商业化探索取得了新成效，永川自动驾驶巴士全面开启商业化运营。据了解，自动驾驶巴士运营路线途经永川神女湖、观音山公园等站点。永川市民通过人脸识别、线下公交”IC卡”刷卡或者支付宝“二维码”?

    ​百度自动驾驶巴士

  • 从单车智能到车路云一体化，百度、蘑菇车联如何破解自动驾驶难题？

    长期以来，安全和成本，始终是自动驾驶大规模落地面临的两大难题。 9 月 27 日，苹果公司的自动驾驶测试车在无安全员情况下，以约 20 公里的时速撞向了路边，所幸无人受伤。国内方面， 10 月 11 日，美团的无人配送车于北京顺义与私家车相撞，时速也是在 20 公里左右。两起事故再次证明，单车智能的感知能力严重依赖于车端传感器，在实现常态化、规模化落地面前力不从心。归结起来，可以总结出三大难题：一是传感器的感知范围有局?

    ​百度 ​蘑菇车联 ​自动驾驶

  • 衡阳之后，重估自动驾驶落地

    这是自动驾驶发展史上的魔幻现实一幕。公交自动驾驶、出租自动驾驶、观光巴士自动驾驶……清扫车、巡逻车、微循环社区公交、摆渡车，都由自动驾驶系统驱动。这甚至还不是某个特殊节日的演示。在暴雨天、夜晚、早晚高峰的市区和主干道，它们都能照常运营无误。之所以魔幻现实，是因为这样的场景来自现实，更因为它并非出现在硅谷或中国某一个以科技先进而知名的城市。衡阳，位于中国湖南省中南偏南的一个三线城市，一个大多数中国人

    ​自动驾驶

  • 小米公布自动驾驶专利：可根据道路等级自动调整驾驶能力

    凤凰网科技讯 12月3日消息，天眼查App显示，近日，北京小米移动软件有限公司公布“自动驾驶控制方法、设备及存储介质”专利。专利摘要显示，在本公开的实施例中，目标车辆可根据当前所在道路的等级，自动调整驾驶能力等级进行自动驾驶，其自动化程度较高、用户体验良好。

    ​小米 ​小米专利

  • 分析师：相信苹果可以在自动驾驶方面赶超特斯拉

    凤凰网科技讯 北京时间11月19日消息，据国外媒体报道，知名科技分析师、Loup Ventures分析师基恩蒙斯特周四（当地时间11月18日）表示，苹果可以凭借自身在人工智能以及硬件领域的专业经验，在自动驾驶汽车研发上或能追赶上特斯拉。他在接受CNBC记者采访时说到:“从技术实力角度出发，当把苹果与特斯拉放在一起比较时，我认为苹果与特斯拉之间的差距要比想象的更小。”基恩蒙斯特承认苹果在汽车制造领域落后竞争对手特斯拉“许多年?

    ​苹果 ​特斯拉

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM