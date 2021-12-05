2021年12月5日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于歌曲的，问题是“布拉格广场因为同名歌曲为人们所熟知，如果想亲眼看看，应该去哪里?”下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

布拉格广场如果想看应该去哪里 12月5日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:布拉格广场因为同名歌曲为人们所熟知如果想亲眼看看应该去哪里?

A、捷克

B、意大利

正确答案:捷克

老城广场（捷克语:Staroměstské náměstí），或译为旧城广场。是捷克共和国首都布拉格老城区的一个古老的广场，立有宗教改革先驱扬·胡斯雕像，常被称为胡斯广场。又因其为布拉格最富名气的广场，往往被直称为布拉格广场，而蔡依林则有一首以此为名的歌曲。

广场最具特色的古建筑是自鸣钟。布拉格这个名称来自德语，当地称它为布拉哈，意为“门槛”，其原因是伏尔塔瓦河在这里流经一个暗礁，水流湍急，酷似越过一个门槛。