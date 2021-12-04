2021年12月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活常识的，问题是“发现儿童失踪或走失什么时候可以报警?”这个问题其实很简单的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
发现儿童失踪或走失什么时候可以报警 12月4日蚂蚁庄园最新答案
今天问题：发现儿童失踪或走失什么时候可以报警？
A、第一时间报警
B、满24小时报警
正确答案:第一时间报警
孩子走失剩下的人，其中1个人立刻到附近派出所报警，切记孩子走失应该立刻报警，不必等到24小时。另一个人去孩子家里等，如果孩子自己回家了可以第一时间发现。
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