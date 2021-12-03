2021年12月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于健康知识的，问题是“唇腭裂患儿刚做完手术，可以吃哪一类食物?”这个算是冷门的知识了，不过按照常理推算还是比较简单的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
唇腭裂患儿刚做完手术可以吃哪一类食物 12月3日蚂蚁庄园最新答案
今天问题:唇腭裂患儿刚做完手术可以吃哪一类食物
A、稀的流质食物
B、干硬固体食物
正确答案:稀的流质食物
唇腭裂是口腔颌面部最常见的先天性畸形，平均每生600-1000个婴儿中就有1个患唇腭裂。唇腭裂不仅严重影响面部美观，还因口、鼻腔相通，直接影响发育，经常招致上呼吸道感染，并发中耳炎。小孩因吮奶困难导致明显营养不良，在儿童和家长的心理上造成严重的创伤。
由于术后患者进食不太方便，很可能导致营养不良。可以尽量试着用汤匙或滴管喂食。主要以流质和半流质的为主。
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