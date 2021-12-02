DNF芝麻开箱有惊喜活动奖励汇总 芝麻开箱奖励一览

DNF在12月2日开启了芝麻开箱有惊喜的活动，很多玩家还不清楚这个活动的奖励是什么，下面就来为大家分享一下。

活动时间 :2021年12月2日维护后~2021年12月30日维护前

每天开箱拿礼物吧

活动期间，冒险家每天可以免费开启1次黄金宝箱，在通关推荐地下城时，可以获得黄金钥匙（每天最多可以获得20个），使用黄金钥匙可以在活动界面中开启宝箱获得奖励!每次获得奖励后还会积攒幸运能量，积满能量后再次开启宝箱可以获得双倍奖励!在周末里更是会获得3倍奖励!

开启 奖励详情 黄金宝箱 可以消耗1个黄金钥匙打开宝箱抽取道具。 可以获得1个黄金硬币。 如果冒险家足够幸运， 还有机会额外获得1~5个凯丽的强化器、 成功几率为5%~90%不等的+10~+13装备强化券等道具。

除了随机奖励外，还可以使用宝箱中必定出现的黄金硬币在开启宝箱的活动界面的商城内购买奖励。

道具名 奖励详情 所需硬币 账号可购买次数 +10装备强化券 使用后， 可将所选装备强化至+10， 但会覆盖该装备原有的强化等级。 60个 账号1次 新手冒险家 宝珠自选礼盒 开启后， 可以选择获得1个可用于特殊装备的宝珠。 [宝珠属性] 新手冒险家宝珠（强攻）魔法石:所有属性强化+16，冒险家名望86 新手冒险家宝珠（协力）魔法石:力量/智力/体力/精神+40，冒险家名望86 新手冒险家宝珠（强攻）辅助装备:物理/魔法/独立攻击力+45，冒险家名望86 新手冒险家宝珠（协力）辅助装备:力量/智力/体力/精神+55，冒险家名望86 新手冒险家宝珠 耳环:力量/智力/体力/精神+100，冒险家名望69 30个 账号3次 老手冒险家 宝珠自选礼盒 开启后， 可以选择获得1个可用于武器、 上衣和下装的宝珠。 [宝珠属性] 老手冒险家宝珠:物理攻击力+60、力量+30，冒险家名望106 老手冒险家宝珠:魔法攻击力+60、智力+30，冒险家名望106 老手冒险家宝珠:独立攻击力+60、力量+30，冒险家名望106 老手冒险家宝珠:独立攻击力+60、智力+30，冒险家名望106 老手冒险家宝珠:智力+80，冒险家名望106 老手冒险家宝珠:体力+45，冒险家名望106 老手冒险家宝珠:精神+45，冒险家名望106 200个 账号1次 凯丽的强化器 礼盒 （2个） 开启后， 可以获得2个凯丽的强化器。 20个 账号每周1次 黄金恢复药剂 使用后， 恢复30%的HP和MP。 并解除所有异常状态，无Lv限制。 与闪亮的雷米援助共享冷却时间。 1个 -

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