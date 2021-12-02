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中演协回应惩戒劣迹艺人程序问题；严禁借网红儿童牟利；腾讯给2.57万名员工发股票

2021-12-02 08:22 · 稿源：站长之家
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严禁借网红儿童牟利

昨日，文旅部发布了关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见。

意见明确要求，积极开展道德评议，积极发挥行业协会作用，制定网络文化市场从业人员自律管理办法，加强行业职业道德委员会建设，明确工作程序、积极开展道德评议，及时对违法失德人员及纵容违法失德行为的行业企业、从业人员进行行业联合抵制。

同时，规范网络主播管理。指导有关行业协会依据《网络主播警示和复出管理规范》建立跨平台联动处置机制，对发布含有严重违法违规、违背公序良俗且社会影响恶劣音视频内容的网络主播采取警示措施，从源头切断“问题主播”传播有害信息路径。

此外，意见还提到，要有效规范“金钱打赏”。网络文化市场主体不得以打赏排名、虚假宣传等方式炒作网络表演者收入，不得以虚假消费、带头打赏等方式诱导未成年人用户消费。引导网络文化市场主体依法对未成年人充值打赏权限进行规范，推动建立并优化未成年人借助成年人账号充值打赏的识别认定机制，加大电子证据综合分析采集力度，实现快处快赔。

严禁借“网红儿童”牟利。严管严控未成年人参与网络表演，对出现未成年人单独出镜或者由成年人携带出镜超过一定时长且经核定为借助未成年人积累人气、谋取利益的直播间或者短视频账号，或者利用儿童模特摆出不雅姿势、做性暗示动作等吸引流量、带货牟利的账号依法予以严肃处理。

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中演协回应惩戒劣迹艺人程序问题

昨日，中国演出行业协会发布声明称，注意到部分网络用户近期不断发布、传播严重背离事实的不实言论，误导公众曲解协会工作，损害我会声誉。如果有关人士认为我会工作违法违规，可以向我会的上级管理部门正式反映情况，或通过法律途径提出主张。对于发布、传播不实言论的行为，将坚决依法维护自身合法权益。

11月23日，中国演出行业协会网络表演（直播）分会发布了第九批警示名单。上榜人员包括了包括“铁山靠”“郭老师”“吴亦凡”“郑爽”“张哲瀚”等。

针对“为什么第九批警示名单会有演艺人员上榜”的提问，中国演出行业协会表示，近年来，除了影视、线下演出等渠道，越来越多的演艺人员在直播平台开通账号，通过网络表演或网络营销（直播带货）获取经济收益。根据国家文娱领域综合治理“禁止劣迹艺人转移阵地复出”相关精神，相关会员企业及时主动向分会报送了有关违法失德艺人账号信息，分会组织内容评议委员会进行了评议，最终决定首次将违法失德艺人纳入网络主播警示名单中。

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腾讯给2.57万名员工发股票

12月1日晚，腾讯集团发布公告称，董事会已决议向不少于25700位奖励人士授予合共441.08万股奖励股份。

按照12月1日收盘价468.8港元/股计算，此次腾讯奖励员工的总价值约为20.67亿港元，人均可获得超8万港元。

根据腾讯2021Q3财报，截至2021年9月30日，腾讯集团的员工总数达107348名。

腾讯 (2)

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    昨日，文旅部发布了关于加强网络文化市场未成年人保护工作的意见。文旅部表示，部分网络文化平台存在“儿童邪典”内容、利用“网红儿童”牟利等不良现象和问题，对未成年人价值观产生错误影响，严重妨害未成年人健康成长。

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