OPPO公布12月ColorOS12更新计划 11台设备获得公测版本

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:OPPO公布了即将到来的12月在国内的ColorOS12更新计划，本次更新共有11台设备将获得公测版本，而8台手机将升级到稳定通道。
OPPO每月都更新旗下操作系统升级计划。OPPO公布的最新更新表，说明了将于2021年12月更新至基于Android12的ColorOS12测试版并稳定的手机。
根据最新时间表，2021年和2020年的部分手机将获得公开测试版版本。而去年的旗舰OPPO Find X2系列和今年的OPPO Reno6系列将获得稳定更新。
公测版
12月1日
OPPO Reno5Pro+艺术家限量版5G
OPPO Reno5Pro+5G
OPPO Reno55G
12月10日
OPPO Reno5Pro5G
12月15日
OPPO A955G
12月23日
一加9R5G
12月28日
OPPO ACE2EVA 限量版
OPPO ACE2
OPPO A935G
12月29日
OPPO Reno5K5G
OPPO K95G
稳定版
12月20日
OPPO Find X2Pro 兰博基尼汽车版
OPPO Find X2Pro
OPPO Find X2英雄联盟S10限量版
OPPO Find X2
12月22日
OPPO Reno6Pro+5G名侦探柯南限量版
OPPO Reno6Pro+5G
OPPO Reno6Pro5G
12月28日
OPPO Reno6 5G