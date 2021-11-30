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OPPO公布12月ColorOS12更新计划 11台设备获得公测版本

2021-11-30 13:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:OPPO公布了即将到来的12月在国内的ColorOS12更新计划，本次更新共有11台设备将获得公测版本，而8台手机将升级到稳定通道。

Oppo logo

OPPO每月都更新旗下操作系统升级计划。OPPO公布的最新更新表，说明了将于2021年12月更新至基于Android12的ColorOS12测试版并稳定的手机。

根据最新时间表，2021年和2020年的部分手机将获得公开测试版版本。而去年的旗舰OPPO Find X2系列和今年的OPPO Reno6系列将获得稳定更新。

公测版

12月1日

OPPO Reno5Pro+艺术家限量版5G

OPPO Reno5Pro+5G

OPPO Reno55G

12月10日

OPPO Reno5Pro5G

12月15日

OPPO A955G

12月23日

一加9R5G

12月28日

OPPO ACE2EVA 限量版

OPPO ACE2

OPPO A935G

12月29日

OPPO Reno5K5G

OPPO K95G

稳定版

12月20日

OPPO Find X2Pro 兰博基尼汽车版

OPPO Find X2Pro

OPPO Find X2英雄联盟S10限量版

OPPO Find X2

12月22日

OPPO Reno6Pro+5G名侦探柯南限量版

OPPO Reno6Pro+5G

OPPO Reno6Pro5G

12月28日

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6 12+256GB 夜海 6400万水光镜头 65W超级闪充 90Hz高感屏 36个月流畅护航轻薄拍照 5G手机
京东自营
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