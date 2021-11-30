首页 > 业界 > 关键词  > 天玑9000最新资讯  > 正文

联发科天玑9000的价格将是上一代天玑1200近两倍

2021-11-30 08:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:联发科下一代旗舰芯片将命名为天玑9000。现在有消息称，它的价格将会比上一代的天玑1200贵近一倍，但还是比高通骁龙的8 Gen1处理器更便宜。

联发科 (1)

消息来自业内人士数码闲聊站，他还透露天玑 9000将于2022年第一季度开始出货，不久之后天玑7000中高端芯片也将公布，预计将结束骁龙 870 芯片在中端智能手机市场上的主导地位。

天玑9000芯片上线后将成为联发科的新旗舰，并将从今年起取代天玑1200。它采用了台积电4nm制造工艺，提高性能的同时也更节能。它还支持新的sub-6GHz 5G，是智能手机中第一个使用频率高达3.05Ghz 的 Cortex-X2 内核的芯片，也是世界上第一个包含蓝牙5.3的智能手机芯片。

天玑9000内核采用1+3+4 设置，单个 Cortex-X2“超内核”与频率高达2.85Ghz 的3X Cortex-A710“超级内核”组成。两者由频率为1.8Ghz的4个效率Cortex A510内核集群补充。该芯片支持高达7500Mbps 的LPDDR5x RAM速度并具有14MB缓存。

天玑9000预计将于2月上市，即将推出的Redmi K50系列可能是首批使用该芯片的机型之一。

1.jpg

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 外媒：联发科天玑9000处理器成本是天玑1200两倍

    据国外媒体报道，联发科在上周已宣布了新的5G智能手机处理器天玑9000，采用ArmV9架构，由台积电采用4nm工艺代工，性能较此前的天玑系列处理器更为出色。

    ​联发科 ​arm ​高通

  • 曾全球首发天玑1200！realme要用联发科天玑9000

    今天，联发科在技术峰会上发布了联发科天玑9000旗舰处理器。随后realme副总裁徐起发文表示：对于下一代旗舰芯片，大家都有哪些期待”？表明realme将会使用联发科天玑9000芯片。今年，realme在GT Neo系列和Q系列上使用了天玑1200和天玑1100两颗旗舰处理器，其中realme GT Neo还全球首发了天玑1200。作为联发科的亲密合作伙伴，realme明年将会带来天玑9000新机，不排除realme全球首发联发科天玑9000的可能。realme GT Neo全球首发联?

    ​联发科 ​realme ​arm

  • 爆料称联发科天玑9000 5G旗舰SoC套片价格近乎天玑1200的两倍

    在联发科正式揭晓天玑 9000 旗舰 SoC 之后，高通也即将于下周宣告骁龙 8 Gen 1 处理器。考虑到两款 5G 芯片组均升级了 4nm 工艺和新架构，想必明年 1 季度起的旗舰智能机市场竞争会变得更加激烈。定价方面，天玑 9000 几乎较上一代天玑 1200 翻番，但骁龙 8 Gen 1 依然会“更显尊贵”一些。至于采用 5nm 工艺的天玑 7000 系列，@数码闲聊站 透露这款中端 5G 芯片组会在 2022 年 1 季度之后到来。与此同时，高通也将为骁龙 7 系列带

    ​联发科 ​高通 ​台积电

  • 不止天玑9000！曝联发科还有颗次旗舰Soc未发：小米会用

    今天，博主@数码闲聊站爆料，联发科有两颗新处理器，一颗是已经对外发布的旗舰天玑9000，一颗是次旗舰处理器，尚未对外发布，这两颗芯片Redmi都有开案测试，相关机型会在晚些时候上市。今年联发科就量产商用了天玑1200和天玑1100两颗旗舰芯片，其中天玑1100是联发科打造的一款次旗舰芯片。从爆料来看，这颗尚未发布的联发科Soc定位应该与天玑1100相似，面向的是中端市场，但其拥有旗舰级性能。之前爆料信息显示，联发科这颗次旗舰S

    ​联发科 ​台积电 ​上市

  • 天玑9000旗舰芯发布

    今日，联发科正式发布了新一代旗舰5G移动平台——天玑9000，是Android阵营首款突破安兔兔100万分的芯片，

    ​天玑 ​天玑9000 ​联发科

  • 联发科发布天玑9000处理器 采用台积电4nm工艺

    今天，联发科发布了新的移动端旗舰芯片天玑9000，才芯片采用了台积电4nm工艺制程，1超大核+3 大核+4 小核构架，最高主频3.05GHz，安兔兔跑分超过百万。

    ​天玑9000 ​联发科 ​台积电

  • 预装MIUI 13！Redmi联发科天玑9000新机已在路上

    联发科明年主打的旗舰和次旗舰芯片分别是天玑9000和天玑7000，这两颗芯片都会被Redmi采用，新机已经在路上。11月30日消息，@数码闲聊站爆料，搭载联发科天玑9000和天玑7000的Redmi新机将会出厂预装MIUI 13操作系统。根据此前曝光的信息，天玑9000是联发科冲击高端市场的重要之作，它率先采用台积电4nm工艺，由1个Arm Cortex-X2 3.05GHz超大核和3个Arm Cortex-A710 2.85GHz大核和4个Arm Cortex-A510能效核心组成，安兔兔综合成绩突?

    ​联发科 ​arm ​台积电

  • 联发科副总裁称天玑9000在测试中与A15 Bionic性能相当

    芯片制造商联发科凭借其新的旗舰级9000芯片打算进军智能手机的高端领域。该SoC是联发科首次真正涉足高性能芯片，该芯片可与旗舰型号中使用的领先型号相媲美。

    ​天玑9000 ​A15芯片 ​联发科

  • 卢伟冰曝联发科天玑9000芯片价格：1999左右

    联发科今天发布了新的旗舰芯片天玑9000，这颗芯片采用了台积电4nm工艺制程，安兔兔的跑分成绩超过了100万分。而在上午，Redmi品牌总经理卢伟冰也谈到了天玑9000，他暗示这款芯片的价格达到了1999元左右。

    ​天玑9000 ​卢伟冰 ​红米手机

  • 对标高通骁龙8 Gen1 联发科天玑9000发布会定档：小米要用

    今天，联发科宣布将于12月16日举行MediaTek天玑旗舰战略暨新平台发布会，这场发布会联发科会带来全新一代旗舰处理器联发科天玑9000。此前在联发科技术峰会上，联发科揭秘了天玑9000的部分细节。具体来说，联发科天玑9000率先采用台积电4nm工艺，由1个Arm Cortex-X2 3.05GHz超大核和3个Arm Cortex-A710 2.85GHz大核和4个Arm Cortex-A510能效核心组成，支持LPDDR5X内存，速率可达7500Mbps。网络上，天玑9000集成的5G调制解调器MediaT

    ​联发科 ​arm ​小米

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM