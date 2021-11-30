荔枝第三季度营收5.048亿元 平均移动MAU达5890万人

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日消息:荔枝今天公布了该公司截至2021年9月30日的2021财年第三季度未经审计财报。报告显示，荔枝第三季度净营收为5.048亿元人民币（约合7840万美元），与去年同期的3.615亿元人民币相比增长40%;净亏损为3710万元人民币(约合580万美元)，与去年同期的净亏损610万元人民币相比有所扩大。

用户数据方面，荔枝第三季度平均移动MAU（月度活跃用户人数）总数达5890万人，与去年同期的5620万人相比增长5%;荔枝第三季度月度平均付费用户总数达48.55万人，与去年同期的44.83万人相比增长8%。

荔枝创始人兼首席执行官赖奕龙表示：「2021年第三季度，我们继续专注于打造有竞争力的音频生态圈。我们在本季度的战略计划侧重于完善运营战略，并利用我们在具有较高商业化前景的核心内容类别上的能力。通过做这些事情，我们努力释放音频娱乐业务的更多商业化潜力，为我们的长期可持续增长奠定坚实的基础。2021年第三季度，我们的平均音频娱乐移动MAU同比增长21%，达到917万。再加上优化的运营策略，我们预计音频娱乐业务将进一步提高付费用户转换的效率，并推动我们的营收增长。」