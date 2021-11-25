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特斯拉Model3位居英国电气化效率评级榜首

2021-11-25 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:外媒Electrifying.com创建了一种智能评分算法，可以在购买前轻松比较汽车。在这一评级中，特斯拉 Model3 和宝马 i4 位居英国效率评级榜首。

特斯拉

Electrifying效率评级，称为 E-Rating™。这包括汽车将电能转换为行驶里程的程度、电池充电的速度以及节能热泵、智能制动恢复和气候控制预处理等功能。根据他们的专家团队在现实世界中驾驶、测试和审查电动汽车的经验，进行判定。所有电动汽车的评级都是从 A++ 到 E。

根据E-Rating，特斯拉Model3和BMW i4是英国最高效的车型，最高A++评级。同时，E级的奔驰EQV、D级的奥迪e-tron和奔驰EQC表现最差。

A++ 级车辆（特斯拉 Model3）和 E 级车辆（梅赛德斯 EQV）之间的10000英里价格差为580英镑（4942元人民币）。例如，A+级特斯拉 Model Y 行驶10000 英里的成本将比沃尔沃 XC40 Recharge 低176 英镑（1499元人民币）。除了充电的额外成本外，车主会在效率最低的汽车中等待更长的时间。部分原因是它们移动时消耗更多能量，并且充电速度更慢。

以下是 Electrifying.com 测试过的电动汽车列表及其效率评级，A+级以上的车型：

特斯拉 Model3：A ++

宝马 i4：A ++

现代爱奥尼克：A +

雪铁龙 e-C4：A +

菲亚特500e：A +

现代科纳电气：A +

奔驰 EQS：A +

起亚 EV6：A+

标致 e208：A +

座椅 Mii：A +

特斯拉 Model Y：A +

沃克斯豪尔Corsa-e：A +

雪铁龙 Ami：A +

大众 ID.3：A +

雷诺 Twizy：A +

现代 IONIQ5 A +

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