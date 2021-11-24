苹果公司暂停在土耳其销售产品 因其货币快速贬值

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:据MacRumors报道，由于土耳其货币加速贬值，苹果公司暂时停止了在土耳其的产品销售。

土耳其里拉目前大约相当于0.078美元，今年已经贬值近40%，仅上周就贬值20%。在过去的一年里，里拉兑美元汇率下跌了45%。目前，苹果公司官方在线商店在土耳其虽然仍在运营，但由于货币波动，目前无法将任何设备添加到购物车或购买。

目前还没有关于苹果何时恢复在土耳其销售的消息，但土耳其通胀率接近20%，而且土耳其拒绝加息，下滑可能会继续。