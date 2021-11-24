苹果公司暂停在土耳其销售产品 因其货币快速贬值

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:据MacRumors报道，由于土耳其货币加速贬值，苹果公司暂时停止了在土耳其的产品销售。
土耳其里拉目前大约相当于0.078美元，今年已经贬值近40%，仅上周就贬值20%。在过去的一年里，里拉兑美元汇率下跌了45%。目前，苹果公司官方在线商店在土耳其虽然仍在运营，但由于货币波动，目前无法将任何设备添加到购物车或购买。
目前还没有关于苹果何时恢复在土耳其销售的消息，但土耳其通胀率接近20%，而且土耳其拒绝加息，下滑可能会继续。
站长之家(ChinaZ.com) 11月24日消息:据MacRumors报道，由于土耳其货币加速贬值，苹果公司暂时停止了在土耳其的产品销售。
土耳其里拉目前大约相当于0.078美元，今年已经贬值近40%，仅上周就贬值20%。在过去的一年里，里拉兑美元汇率下跌了45%。目前，苹果公司官方在线商店在土耳其虽然仍在运营，但由于货币波动，目前无法将任何设备添加到购物车或购买。
目前还没有关于苹果何时恢复在土耳其销售的消息，但土耳其通胀率接近20%，而且土耳其拒绝加息，下滑可能会继续。
据国外媒体报道，苹果公司已经从在线Apple Store下架了基于英特尔处理器的21.5英寸iMac，之后顾客只能够选择基于苹果自研芯片M1的24英寸iMac或基于英特尔处理器的27英寸iMac。
据AppleInsider报道，从当地时间11月5日开始，苹果公司将在美国的许多零售店终止对顾客的口罩要求。大约有100家Apple Store将在周五取消强制戴口罩要求，在未来几天逐渐扩大到更多地方。新政策将适用于客户，无论其疫苗接种状况如何。该公司将新冠确诊病例数的下降和疫苗接种的增加作为这一变化的原因。根据彭博社看到的一份备忘录：“经过仔细审查，环境、健康和安全（EHS）团队与管理层一起决定，更新我们对你店里的顾客的口罩指
美国地方法院法官伊冯·刚萨雷斯·罗杰斯(Yvonne Gonzalez Rogers)表示，苹果公司必须遵守一项命令，允许开发人员添加外部支付选项添加链接和按钮，拒绝了苹果公司提出的推迟建议。
据macReports报道，除了线上Apple Store，现在土耳其的线下 Apple Store 也把顾客拒之门外，员工告诉顾客，一旦土耳其经济稳定下来，正常的销售业务将恢复。
苹果公司今天在洛杉矶地区启动了一个新的零售店，正式推出“Apple The Grove”，苹果公司在格罗夫购物区开设AppleStore已近20年。为了庆祝Apple The Grove的乔迁，苹果公司昨晚与流行的AppleTV+剧集《足球教练》主的演员们举办了一场问答活动，包括Jason Sudeikis, Brett Goldstein, BrendanHunt, Juno Temple等。苹果公司首席执行官Tim Cook也前来出席了这次活动，并在Twitter分享了一条关于这次活动的推文。苹果公司本月早些时候
今天早些时候，腾讯宣布跟苹果又一次在一起，这一次双方合作的是音乐。腾讯音乐宣布与Apple Music达成音乐授权协定，将通过TME音乐云进行授权音乐作品的全球发行与推广。按照官方的说法，此次协定不仅将为Apple Music全球范围内的用户带来国内厂牌及创作者的优质音乐内容，更能够使得全世界音乐用户进一步领略独具中国特色的音乐文化与音乐品类。有着中国第一听歌软件之称的腾讯音乐，面临了不小的麻烦，曾被被责令解除独家版权。?
苹果CEO蒂姆`库克今天被问及其公司在App Store方面所面临的一些监管问题，他表示，苹果正在保持对隐私和安全的关注。苹果正面临着潜在的监管变化，这将迫使它向其他应用商店开放iPhone或以其他方式在iPhone上加载应用。库克表示：“我们在App Store中关注的主要事情是保持对隐私和安全的关注。这是两个主要的原则，这些原则产生了一个让消费者和开发者走到一起的非常值得信赖的环境。消费者可以信任开发者，而应用是他们所说的那样
两位苹果高管最近详细介绍了专门为Apple Watch Series7对watchOS所做的一些优化，以及他们为第三方做出的一些决定。
有网友反映称，苹果App Store出现异常，目前无法准确搜索到应用，搜索后仅显示同类型的App，例如搜索凤凰新闻，显示澎湃新闻，搜索今日头条显示掌阅读。
苹果出现大规模bug的概率越来越高了。10月28日上午，有不少网友反馈称，苹果的App Store出现故障，无法准确进行搜索。根据笔者实测，目前App Store确实无法搜索到准确的App。但是值得注意的是，虽然想要搜索的内容无法正常展现出来，但是广告推送倒是依然非常精准的会推荐同类App，比如搜索快科技时会推荐Flipboard红板报、搜索新浪财经时会推荐澎湃新闻、搜索京东会推荐唯品会等等。除了精确搜索出现故障外，部分模糊搜索的结果也
日前，欧堡P200TxE在博鳌一龄生命养护中心顺利完成全国首例应用，这是博鳌乐城特许药械政策落地的又一个生动案例。该设备的成功应用，为我国眼科临..
11 月 26 日，钉钉发布《钉钉安全白皮书3.0》（以下简称：白皮书），向社会公布钉钉在数据安全方面的流程、机制、技术及实践方法。从诞生第一天起..
我们是历史的见证者也是参与者与创造者，当下时代的车轮正在滚滚向前，正不断推动着人居品质的变革，为满足日新月异的生活需求，新星宇控股择址长..
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去年与衣恋深聊私域时正好也在11月，时隔一年，见实再次约到了衣恋集团新零售负责人张笠巍，并一起复盘了衣恋近一年的私域数据、私域组织架构和..
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最近一段时间，oppo reno6 在多个平台都开始降价售卖，部分电商平台甚至有几百元的补贴折扣，不禁让人心动。不过，作为一款早在半年前就发布的“暑..
客户名称:广东启航教育行业地位:国内考研培训教育的领先品牌应用场景:各地分校招收学员场景，入学合同签署解决方案:e签宝公有云SaaS解决方案启航教..
我国已经连续 11 年居世界第一制造大国，制造业的占比比重对世界制造业贡献的比重接近30%，但同时，也有越来越多权威人士提出，我们要从“中国制造..
这些年，随着大屏设备的不断普及，包括大屏智能手机、平板电脑、大屏电视等，各种花样的广告也不断的侵蚀着这些大屏设备，令人非常苦恼。官方多部..
今天上楼的时候发现电梯里的广告换了。不是我观察力敏锐，是我一进电梯他就开始用一段极为洗脑的旋律重复个不停，就算我再怎么喊不要不要，它还是..
据官方消息，HSC 虎符智能链首发项目 PuddingSwap 布丁美食帝国 NFT 卡牌质押功能将于 11 月 26 日 22 时正式上线。据悉，PuddingSwap 本次上线的..
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11 月 26 日，CCTV-4《中国新闻》栏目聚焦正在意大利米兰举行的国际摩托车博览会（EICMA），报道了以雅迪为代表的中国电动车品牌参展，并对雅迪通..
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信息爆炸、信息过载、信息乱流等词语，已是大众频繁使用的时代注脚。互联网让所有人都拥有了生产、聚合、传播和获取信息的能力，信息飞速膨胀。大..
大家好，我是口腔搬博主黄筑!国人的口腔问题却非常的多，目前有超过90%的人都有牙周炎和蛀牙等问题，因此无论是我所在的博主圈，还是专业牙医们都..
11 月 24 日，纯米科技合伙人、副总裁郭文祺受中国人民大学中国社会科学案例中心邀请，为人大MBA、人大商学院本科学生及老师、兄弟院校的商业案例..