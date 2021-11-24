三星电子确定德克萨斯州泰勒作为新的芯片工厂地址

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:三星电子于11月24日宣布，它将在德克萨斯州泰勒市建立一个新的半导体制造工厂，估计在美国的170亿美元投资促进先进制程半导体解决方案的生产。新工厂将生产基于先进工艺技术的产品，用于移动、5G、高性能计算 （HPC） 和人工智能 (AI) 等领域。

三星电子设备解决方案部副董事长兼首席执行官Kim Ki-nam表示:“随着我们在泰勒新建工厂，三星正在为我们未来的另一个重要篇章奠定基础。” “凭借更大的制造能力，我们将能够更好地满足客户的需求，为全球半导体供应链的稳定做出贡献。”

将于2022年上半年破土动工，目标是在2024年下半年投入运营。泰勒工厂占地超过500万平方米，预计将成为三星全球半导体制造能力的关键位置以及其在韩国平泽市的最新生产线。

预计这次三星总投资170亿美元，包括建筑、物业改善、机械设备等，将成为三星在美国有史以来最大的一笔投资，这也将使三星自开始以来在美国的总投资超过470亿美元1978年在该国开展业务，该公司目前在全国拥有20000多名员工。

在考察了美国境内多个地点的潜在制造地区后，三星决定投资德州泰勒，基于多种因素，包括当地半导体生态系统、基础设施稳定性、当地政府支持和社区发展机会。特别是，三星目前位于泰勒西南约25公里的奥斯汀制造基地靠近，这使得这两个地点能够共享必要的基础设施和资源。

三星在美国的最新扩张预计将在新工厂全面投入运营后直接创造2，000多个高科技工作岗位和数千个相关工作岗位。作为其对社区的共同投资的一部分，三星还将提供财政支持，为泰勒独立学区 （ISD） 创建三星技能中心，以帮助学生培养未来职业所需的技能，并提供实习和招聘机会。