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苹果计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器

2021-11-24 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:据财联社报道，苹果正与台积电加强合作，希望减少对高通的依赖，并计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器。

而高通方面最近也证实了这个消息，称该公司2023年的iPhone调制解调器订单的份额将减少约20%。

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四名知情人士称，苹果计划采用台积电的4纳米芯片生产技术，批量生产苹果首款自主研发的5G调制解调器芯片。而苹果公司也一直在研发自己的电源管理芯片。未来，苹果势必会逐步减少高通的订单份额。

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