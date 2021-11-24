苹果计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:据财联社报道，苹果正与台积电加强合作，希望减少对高通的依赖，并计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器。
而高通方面最近也证实了这个消息，称该公司2023年的iPhone调制解调器订单的份额将减少约20%。
四名知情人士称，苹果计划采用台积电的4纳米芯片生产技术，批量生产苹果首款自主研发的5G调制解调器芯片。而苹果公司也一直在研发自己的电源管理芯片。未来，苹果势必会逐步减少高通的订单份额。
站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:据财联社报道，苹果正与台积电加强合作，希望减少对高通的依赖，并计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器。
而高通方面最近也证实了这个消息，称该公司2023年的iPhone调制解调器订单的份额将减少约20%。
四名知情人士称，苹果计划采用台积电的4纳米芯片生产技术，批量生产苹果首款自主研发的5G调制解调器芯片。而苹果公司也一直在研发自己的电源管理芯片。未来，苹果势必会逐步减少高通的订单份额。
目前苹果仍然在 iPhone13系列里使用高通的骁龙 X60 5G 调制解调器。四名知情人士称，苹果计划采用台积电的4纳米芯片生产技术，批量生产苹果首款自主研发的5G调制解调器芯片。两名知情人士说，苹果也在研发自己的电源管理芯片，专门用于调制解调器。
凤凰网科技讯 北京时间11月24日消息，苹果公司正与芯片代工巨头台积电建立更加紧密的合作关系，计划从2023年开始让台积电使用4纳米工艺为其生产自研5G iPhone基带，以降低对高通公司的依赖。不过，高通似乎也做好了失去苹果这个大客户的准备。目前，高通正在推进业务的多元化，进军虚拟现实头戴设备、自动驾驶汽车、电信设备领域。高通预计，到2023年时，该公司仅会为苹果供应20%的基带芯片。（作者/箫雨）
The Information 的一份报告称：苹果与台积电达成的亲密合作与共生关系不仅对彼此有利，同时也让双方有些难解难分。据悉，作为苹果的长期芯片合作伙伴，台积电负责这家库比蒂诺科技巨头自行设计的、面向 iPhone 和 Apple Silicon Mac 的芯片代工业务。对于苹果来说，密切合作让该公司获得了包括能效在内的诸多改进和收益。The Information 指出，长达十年的合作伙伴关系，已经让两家公司产生了惯性依赖。乃至双方的企业文化，也在?
在过去的一年中，整个社会已经领教到了半导体有多重要这一年中产能紧张、芯片涨价已经导致了各个行业都受到了影响。台积电资深副总张晓强今天表示，芯片不是21世纪的石油，而是跟空气一样重要，未来无所不在。台积电业务开发资深副总经理张晓强今天在玉山科技大会上发表了题为半导体技术未来展望”的演讲，针对有人称半导体是21世纪的石油的说法，张晓强表示这是低估了半导体的重要性。他认为半导体跟空气一样，是无所不在的东西。
虽然印度已经推出了大量支持5G的手机，但该国尚未启动第一个商用网络。政府仍在计划频谱拍卖，以确定哪些运营商可以使用哪些频率然而，一旦下一代网络投入使用，现在就开始测试手机是否真的能与之协同工作，为时过早。这正是Reliance Jio对即将推出的Redmi Note 11T 5G所做的运营商和手机制造商对该设备进行了测试，在实验室试验中尝试了不同的使用场景。据两家公司称，这款手机取得了"辉煌的成果"它将支持七个5G频段：用于独立（S
如果大家关注手机方面的资讯，会发现近一两年的手机电池容量更大了，如今4500mAh左右为主流电池容量，许多5G手机电池目前已经达到了5000mAh的容量。为什么会出现这样的情况？主要原因在于5G网络使得耗电量明显增加。为此，手机厂商都在自家机型中提供了5G开关，让用户自行选择是否开启5G网络。有一部分用户为了省电，关闭了5G开关，仅开启4G网络以此来延长手机续航。今天，小米手机系统软件部总监张国全表示，5G功耗有了大幅度下降
据国外媒体报道，按惯例，在推出搭载A15仿生芯片的iPhone 13系列之后，苹果下一代的智能手机，也就是iPhone 14系列，搭载的就将会是更先进的A16仿生芯片。
5G为我们开启的这个全新的世界，让人倍感惊喜，和前四代通信技术相比，可以说5G为这个世界带来的改变是颠覆性的。在这个时代，万物互联变成了现实，整个世界更加紧密的联系在了一起。随着高通等5G行业领头企业在5G技术上的不断突破，5G的潜能还在持续释放中。此前，第四届中国国际进口博览会在上海举办，多家国际芯片制造龙头企业参展。高通作为无线科技领域的创新企业，今年是第四次连续参展了。高通在展馆内全面展示了其在5G、AI
距离美国商务部要求的提交芯片数据的截止日期只剩下3天时间了，相关企业11月8日之前必须提交，否则美国表示后果严重。最引人关注的当属台积电，他们已经表态会提交数据，但再三表示不会泄密。此前报道，美国要求相关企业在45天内，缴交相关数据，包括库存、销售及客户等商业机密，这样的要求将使公司陷入困境，业界担心，向美国披露良率信息，意味着公开自己的半导体水准，可能会导致代工厂在议价过程中处于不利位置。美国商务部长
台积电创始人张忠谋26日晚在玉山科技协会20周年晚宴上表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。张忠谋强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。
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