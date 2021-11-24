苹果计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:据财联社报道，苹果正与台积电加强合作，希望减少对高通的依赖，并计划2023年起委托台积电生产iPhone的5G调制解调器。

而高通方面最近也证实了这个消息，称该公司2023年的iPhone调制解调器订单的份额将减少约20%。

四名知情人士称，苹果计划采用台积电的4纳米芯片生产技术，批量生产苹果首款自主研发的5G调制解调器芯片。而苹果公司也一直在研发自己的电源管理芯片。未来，苹果势必会逐步减少高通的订单份额。