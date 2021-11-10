微软正式发布面向教育市场的 Windows 11 SE 操作系统

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日消息:据TheVerge报道，微软在今天的教育活动中正式发布了 Windows11SE 操作系统，并面向教育用户推出了更廉价的 Surface Laptop SE 笔记本电脑。

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据介绍，这是微软为学生和学校设计的一个新版Windows11。Windows11 SE将专门搭载在为K-8教室打造的低成本笔记本电脑上，这标志着微软又一次尝试与Google的一系列Chromebooks及其在美国学校的受欢迎程度竞争。

Windows11 SE将只适用于新的低成本设备，而且只针对学校和教育客户。虽然Windows11 SE针对Microsoft Edge、Office和微软的云端服务进行了优化，但它并不只限于微软的应用程序。

「Windows11 SE也支持第三方应用程序，包括Zoom和Chrome，因为我们想让学校选择使用最适合他们的东西，」微软教育营销主管Paige Johnson说。IT管理员将负责安装哪些应用程序，而且可以对设备进行管理，使其在上课时间之外能够较为轻松地完成预装和更新。

微软预计Windows11 SE笔记本电脑将在今年晚些时候和2022年到达教育渠道，时间就在教育采购季节开始时。