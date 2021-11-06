首页 > 热点 > 关键词  > 海底捞最新资讯  > 正文

海底捞将关停近300家门店

2021-11-06 09:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:海底捞无疑是火锅界的超级网红店，不过这家开遍全国的连锁店也面临着闭店的危机。

11月5日晚，海底捞在港交所发布公告，集团决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店。其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。

海底捞

此次关停门店不裁员，将妥善安置涉及门店的员工及管理层。这些门店经营未达预期主要是由公司在2019年制定的快速扩张策略所导致的:部门门店选址出现失误，让各级管理人员无法理解且疲于奔命的组织结构变革，优秀店经理数量不足，过度相信连住利益的KPI指标，以及企业文化建设的不足。

海底捞还宣布开展“啄木鸟”计划，由海底捞执行董事兼副首席执行官杨利娟全权负责，持续关注经营业绩不佳门店，重建并强化部分职能部门，恢复大区管理体系，强化内部管理和考核机制，收缩业务扩张，期望进一步改善公司经营状况。适时收缩集团的业务扩张计划，若本集团海底捞餐厅的平均翻台率低于4次/天，原则上不回规模化开设新的海底捞餐厅。

海底捞最后在公告中称，目前的苦果只能由我们自己一口一口咽下去，并向大家保证，海底捞1000余家门店服务员的笑脸依旧灿烂。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 海底捞市值年内蒸发3600亿港元 火锅突然不香了？

    受疫情影响，海底捞股价近期呈下跌趋势。截至目前，海底捞股价年内已跌去77%，市值蒸发超过3600亿港元。而作为海底捞创始人张勇，其身价也大幅缩水。

    ​海底捞 ​火锅 ​海底捞股价

  • 海底捞回应是否可以办婚礼 正在进一步讨论

    海底捞火锅在国内以超热情的服务而闻名，对于顾客的需求几乎是有求必应，而有人就提出能否在海底捞举办婚礼的想法，对此海底捞方面表示“正在与顾客进一步讨论”。

    ​海底捞 ​海底捞火锅 ​婚礼策划

  • 海底捞回应是否可以办婚礼：有顾客提出这样的想法 我们正在讨论

    海底捞一直都是以服务出名的，如果在这里结婚会怎样？13日，#如果海底捞可以办婚礼#冲上微博热搜，不少网友对此表现出极大兴趣，海底捞不能让你们悄悄结婚”好好奇到时候现场会搞成啥样”。对于这样的问题，海底捞对此回应，确实有顾客提出这样的想法， 我们正在跟顾客进一步讨论。在这之前，海底捞发布2021年半年报。上半年，公司实现营收200.94亿元，同比增长105.9%；实现净利润9452.9万元，较上年同期的亏损9.65亿元，实现扭亏?

    ​海底捞 ​张勇 ​微博

  • 海底捞豆花过期被罚款2万 股价今年已跌去大半

    以服务十分热情而出名的海底捞火锅，近日又被曝出一起食品相关的处罚。根据天眼查显示，近日上海捞派餐饮管理有限公司同济路分公司因生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂被罚2 万元。

    ​海底捞 ​海底捞火锅 ​海底捞股价

  • 如果海底捞可以办婚礼上热搜 连伴娘伴郎都省了 官方回应：安排

    你又想过在海底捞办一场婚礼吗？日前，#如果海底捞可以办婚礼#冲上微博热搜，不少网友对此表现出极大兴趣，很好奇到时候现场会搞成啥样。对此，海底捞客服表示，如果客人由此需求，可以留下信息，会有专门人对接安排，且该服务并不限于某些特定城市。有网友表示，海底捞办婚宴是不是就用不着跟拍和摄像了，毕竟那么多摄像头。”伴娘伴郎也不用找了呢，服务员直接上”海底捞：钱到位，都好说，气氛组的人咱也不缺”。还有网友好奇，

    ​海底捞 ​微博 ​摄像头

  • 海底捞：今年年底前将关停约300家经营未达预期门店

    【TechWeb】11月6日消息，日前，海底捞对外发布公告称，将于2021年12月31日前逐步关停300家左右经营未达预期门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。此次关停门店不裁员，将妥善安置涉及门店的员工及管理层。这些门店经营未达预期主要是由公司在2019年制定的快速扩张策略所导致的：部门门店选址出现失误，让各级管理人员无法理解且疲于奔命的组织结构变革，优秀店经理数量不足，过度相信连住利益的KPI指

    ​海底捞

  • 海底捞决定年前关停300家左右门店 官微回应：扩张失误的苦果只能自己咽

    11月5日晚间消息，海底捞发布公告称，本集团已决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店（其中部份门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年）。公告称，本公司不会裁员并会于本集团内妥善安顿该等门店的员工。与此同时，海底捞火锅官微也发布致各位关心海底捞的朋友一封信”，内容提到，这些门店经营未达预期主要是由公司在2019年制定的快速扩张策略所导致的，具体表现如下

    ​海底捞

  • 海底捞市值年内蒸发3400亿港元：CEO身价大幅缩水

    今年以来，火锅界的扛把子”，海底捞多次因为负面新闻登上热搜。截至11月4日收盘，海底捞股价下跌2.4%报19.96港元，盘中一度跌近5%报19.54港元，创年内新低。今年2月，海底捞股价达到历史新高的85.75%港元，总市值曾一度超过4500亿港元。然而自此之后，因卷入疫情、翻台率、被指缺斤少两等问题，海底捞股价一路走跌，近期甚至呈现加速下跌态势。截至目前，海底捞股价年内已跌去77%，最新市值1090亿港元，蒸发约3400亿港元。而作为?

    ​海底捞 ​股价 ​张勇

  • 海底捞决定年前关停300家左右门店 官方回应：公司股价年内跌幅达75%

    针对逐步关停300家门店，海底捞方面回应称，减掉即将关停的约300家之后，海底捞门店总数仍在1300家以上。据新京报报道称，对于关停门店所在区域，海底捞并未回应。11月5日晚间，海底捞发布公告称，集团已决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店（其中部份门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年）。截至11月5日收盘，海底捞股价报21.05港元，总市值1149亿港元。2018年9?

    ​海底捞 ​股价 ​港交所

  • 海底捞回应200g毛肚实际只138g：产品特性导致水分流失

    今日，针对“200g毛肚实际只138g”的报道，海底捞官方回应称，顾客凌晨4点就餐，因员工提前摆盘后放入冻库保存，产品特性导致水分流失。属操作失误，已加强整改。

    ​海底捞 ​零售 ​餐饮

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

京东双11红包

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM