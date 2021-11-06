海底捞将关停近300家门店

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:海底捞无疑是火锅界的超级网红店，不过这家开遍全国的连锁店也面临着闭店的危机。

11月5日晚，海底捞在港交所发布公告，集团决定在2021年12月31日前逐步关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的海底捞门店。其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。

此次关停门店不裁员，将妥善安置涉及门店的员工及管理层。这些门店经营未达预期主要是由公司在2019年制定的快速扩张策略所导致的:部门门店选址出现失误，让各级管理人员无法理解且疲于奔命的组织结构变革，优秀店经理数量不足，过度相信连住利益的KPI指标，以及企业文化建设的不足。

海底捞还宣布开展“啄木鸟”计划，由海底捞执行董事兼副首席执行官杨利娟全权负责，持续关注经营业绩不佳门店，重建并强化部分职能部门，恢复大区管理体系，强化内部管理和考核机制，收缩业务扩张，期望进一步改善公司经营状况。适时收缩集团的业务扩张计划，若本集团海底捞餐厅的平均翻台率低于4次/天，原则上不回规模化开设新的海底捞餐厅。

海底捞最后在公告中称，目前的苦果只能由我们自己一口一口咽下去，并向大家保证，海底捞1000余家门店服务员的笑脸依旧灿烂。