2021年11月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于茶叶的，问题是“被誉为我国茶圣的古代茶叶专家是什么?”这个不懂茶叶的很可能不清楚答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

被誉为我国茶圣的古代茶叶专家是什么 11月4日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:被誉为我国茶圣的古代茶叶专家是什么?

A、陆羽

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B、杜康

正确答案:陆羽

陆羽（733年-804年），字鸿渐，一名疾，字季疵，自号竟陵子、桑苎翁、东冈子，又号茶山御史，唐朝复州竟陵（今湖北天门市）人。父母不详，或说是有僧人在河滨捡到而收养。长大之后，用《易经》给自己占卜，根据经文为自己选定姓、名和表字。因着有世界第一部茶叶专著《茶经》而闻名于世，对茶文化出了卓越贡献，被誉为茶圣，奉为茶仙，祀为茶神。

一般认为陆羽生于733年，其实这只是他被智积和尚救下的那年，并不真是他的出生年。一般认为陆羽是竟陵人，其实这只是捡拾到他的地方，他的家到底在哪里也是个未知数。

陆羽一生富有传奇色彩。他原是个被遗弃的孤儿，约莫两、三岁时，被竟陵龙盖寺方丈僧智积禅师在当地西湖之滨拾得。有一天早晨，寺里的和尚听到外面不断传来大雁的叫声，智积禅师就急忙跑出去看。来到河堤那边，有三只大雁正围着一个婴儿叫，并将羽毛覆盖在孩子身上。智积禅师怕孩子冻死，忙将他抱了回来。可是智积是个出家人，不能收养孩子，就把这孩子送给檀越李儒公收养，李儒公原只有一个女儿，看到个男孩很是高兴，因为不知道这孩子的姓名，李儒公自己的女儿叫“李季兰”，李儒公就根据孩子脸上的伤痕，依辈字取名季疵，“疵”就是毛病的意思。

唐上元初（760年），至苕溪（今浙江湖州）隐居。在湖州的顾渚山，陆羽与皎然、朱放等人论茶。顾诸山在浙江湖州，是个著名的产茶区。据《郡斋读书志·杂家类》载，陆羽还著有《顾渚山记》二卷，当年陆氏与皎然、朱放等论茶，以顾渚为第一。陆羽和皎然都是当时的茶叶名家，分别著有《茶经》和《茶诀》。赵璘《因话录》中说，陆羽“性嗜茶，始创煎茶法”。后来陆龟蒙在此开设茶园，深受前辈的影响，他写过《茶书》一篇，是继《茶经》、《茶诀》之后又一本茶叶专著。可惜《茶诀》和《茶书》均已失传。唯有陆羽的《茶经》3卷传世。