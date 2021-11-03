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魔兽世界11月3日在线更新修正公告 修正导灵器相关bug

2021-11-03 15:37 · 稿源：站长之家

魔兽世界在11月3日开启了在线的更新修正，对非德鲁伊玩家也能获得精确本能导灵器的问题进行了改动，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下。

QQ图片20191104094519.jpg

物品和奖励

不羁装备箱不再提供带有插槽或第三属性的PvP物品。

开发人员说明:这是我们在9.1.5PTR中设置该物品时的疏忽。我们不想让进行PvP的最佳方式是把你小号上的装备转移到大号身上。

修正了非德鲁伊玩家也能获得精确本能导灵器的问题。

团队副本和地下城

统御圣所

耐奥祖的残迹

[需要重启服务器]史诗难度下耐奥祖的残迹的生命值降低了5%。

[需要重启服务器]史诗难度下折磨宝珠的生命值降低了10%。

[需要重启服务器]折磨宝珠现在触发术士的暗影灼烧等技能的击杀效果。

裂魂者多尔玛赞

[需要重启服务器]史诗难度下残暴迸发的伤害降低了15%。

[需要重启服务器]史诗难度下渊誓刑罚者和渊誓霸主的生命值降低了5%。

痛楚工匠莱兹纳尔

[需要重启服务器]史诗难度下第一次转换阶段期间不再施放尖刺铁球。

希尔瓦娜斯·风行者

[需要重启服务器]所有难度下游侠射击的伤害降低了15%。

[需要重启服务器]英雄难度下索命妖魂的伤害降低了33%。

[需要重启服务器]英雄难度下统御锁链的伤害降低了15%。

[需要重启服务器]英雄难度下第二阶段的黑暗帷幕的半径缩小至8码（原为10码）。

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