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iPhone13手机交付时间缩短暗示供应链状况改善

2021-11-02 11:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:苹果整个iPhone13系列的交付时间目前还是比较长，但近日iPhone13Pro的交付时间已经比刚上市时的7周略有缩短，这似乎暗示苹果供应链正在恢复。

iPhone13/Pro，苹果

摩根大通分析师 Samik Chatterjee 写道，基本款iPhone13机型的交货时间在发布后的第七周稳定下来。iPhone13Pro机型的交货时间或消费者收到订单所需的时间有所下降。

几个地区的平均交货时间表明，iPhone13mini和iPhone13的交货时间估计分别稳定在12天和13天。iPhone13Pro和 iPhone13Pro Max的交货时间从第六周的37天减少到32天。在占iPhone出货量约35%的美国，iPhone13mini 和 iPhone13的交付时间估计稳定在11天，而两款 Pro机型则需要等待28天。

在中国，iPhone的交付时间在所有机型上都有延长。iPhone13mini和 iPhone13的时间分别为15天和19天，高于一周前的10天和14天。iPhone13Pro 和 iPhone13Pro Max 的预计交货日期从一周前的40天延长至45天和45天。

相比之下，英国和德国的预计交付日期在所有四种型号中均有所缓和。在英国，iPhone13mini 和 iPhone13的交货时间缩短至11天，而 iPhone13Pro 和 iPhone13Pro Max 的交货时间缩短至25天。在德国，iPhone13mini、iPhone13、iPhone13Pro 和 iPhone13Pro Max 的交付时间分别为11、11、28和30天。

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