微博：MCN机构不得发布炫富拜金、消费逝者内容

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:今日，微博官方宣布制定《微博MCN运营管理规范》。明确了MCN机构旗下账号在创建或主持话题时应避免的行为。

规范明确，MCN机构旗下账号不得创建或主持热点事件中明显带节奏、引发对立的话题（断章取义、夸张其词、引导攻击、煽动对立等）。不得创建或主持易引发群体非理性争议、具有歧视意味的话题，如:煽动性别、地域、贫富对立等。不得批量化生产带有故意刷量、蹭热度的同质化内容。

同时，不得改编、戏说历史事件，篡改、捏造历史人物故事，对历史事件断章取义、标新立异，引发民族、宗教、地域对立。不得在热搜话题下发布与热搜本身不相关的内容冲高热度，不得在热搜话题下发布含商业营销的内容（含博文正文和评论区），不得恶意利用产品机制或功能冲高话题热度。如:话题红包、话题抽奖等。不得发布和转载贩卖焦虑、炫富拜金、好逸恶劳、奢侈浪费等价值导向存在问题的内容，参与灾难、悲剧、刑事案件和逝世等话题讨论时，不得发布和转载有悖公序良俗、消费逝者的内容。

此外，不得拉踩引战、宣扬抵制，恶意煽动群体情绪，引导群体矛盾、攻击等。不得搬运、传播饭圈不理性行为，蓄意引发粉丝之间大范围互撕。不得发布和转载组织引导、刺激粉丝群体消费、氪金、打投等非理性应援信息。不得放大矛盾、引导网友刷量控评，在政务、媒体等公共空间寻衅滋事，扰乱传播秩序。

据悉，规范还对微博与MCN机构的合作关系，机构入驻条件与申请、审核、备案和退出流程，以及平台对机构的日常运营服务等做出了说明。