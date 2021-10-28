红米note11系列手机发布 售价1199 元起

10月28日上市的Redmi Watch2和Note11系列将采用AMOLED屏幕。这一消息来自Redmi，该公司在其微博账户上发布了一系列海报。Watch2将搭载一块1.6英寸的AMOLED面板，我们将在最新的海报中看到它的新颜色。我们之前看到的smartwatch是黑色的，而泄露的图像也显示了蓝色选项。虽然Redmi确认了Note11上的AMOLED屏幕，但没有显示其对角线。不过，该公司表示，中心穿孔直径为2.96毫米，显示屏左右两侧的挡板尺寸为1.75毫米。该公司尚未确认?