红米note11系列手机发布 售价1199 元起

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:今日晚间，红米召开note11发布会，发布会开头，Redmi品牌总经理卢伟冰公布数据称，目前，小米之家已经覆盖中国80%的县城，第1万家小米之家将会开在深圳欢乐海岸。同时，红米Note系列全球累计销量突破2.4亿。
接着，红米正式发布了Redmi Note11、Note11Pro以及Note11Pro+三款手机，据悉，这是Redmi首次将4000元档高端机型采用的120W快充下放至2000元档，Redmi Note11Pro+首发120W「神仙秒充」。
据介绍，Note11搭载天玑810处理器，而Note11Pro系列全系首发联发科天玑9205G处理器。
屏幕部分，Redmi Note11配备了6.6寸LCD屏，支持90Hz高刷，Note11系列前置1600万像素美颜相机，后置5000万像素超清主摄+800万像素超广角，内置5000mAh电池，支持33W快充，62分钟即可充满。
Redmi Note11Pro系列屏幕采用6.67寸三星AMOLED高刷屏，支持120Hz高刷，后置1亿像素超清相机，具体为108MP 主摄 +8MP 超广角 +2MP 微距三摄。
电池方面，Note11Pro配备5160mAh电池，支持67W快充。Note11Pro+配备4500mAh电池，支持120W快充，15分钟充满。
售价方面，Redmi Note114GB+128GB 售价1199元、6GB+128GB 售价1299元、8GB+128GB 售价1499元、8GB+256GB 售价1699元。
Redmi Note11Pro 6+12GB版到手1599元，8+128GB版1899元，8+256GB版 2099元。
Note11Pro+ 6+128GB到手1899元，8+128GB版到手2099元，8+256GB版到手2299元。