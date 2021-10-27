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苹果高管表示没有第三方Apple Watch商店的计划

2021-10-27 10:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:两位苹果高管最近详细介绍了专门为Apple Watch Series7对watchOS所做的一些优化，以及他们为第三方做出的一些决定。

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苹果公司界面副总裁Alan Dye和产品营销副总裁 Stan Ng最近接受CNE采访，解释了苹果公司为Apple Watch Series7的更大显示屏对其watchOS平台所做的一些小调整。例如，苹果在Apple Watch Series7上加大屏幕尺寸的主要原因之一使文本更易于阅读。

Dye还解释了新款Apple Watch Series7略微弯曲的边缘如何创造出微妙的环绕效果。通过稍微重新设计的水晶，苹果能够在新型号上创造更多的圆顶形状，这实际上也有助于提高耐用性和更厚的屏幕水晶。从那时起，Apple 的团队决定着手设计新的表盘和调整 watchOS 以适应和利用新的显示器。

在新的屏幕键盘上，Dye 指出，苹果的目标并不是精确点击，“因为我们有内置的智能”来帮助写出消息。尽管有额外的屏幕空间，但苹果高管表示，该公司仍将Apple Watch视为一种可以短暂使用的设备——iPhone的伴侣。

“我认为很多围绕我们如何观看新闻的核心基本价值观保持不变，”Dye说。“尽管我们能够在显示器上显示更多内容，但我们仍然将其视为一种易于浏览、更小、交互时间更短的产品，而不是像手机或 iPad 这样的产品。”

Ng表示，苹果并不是“你花在看手机和社交媒体上的30分钟，或在 Mac 上处理文档的时间”。相反，它是关于可能在特定时刻提供相关信息的数百个快速浏览。

两位苹果高管还解释了为什么该公司没有为表盘创建第三方商店——以及为什么它在未来没有任何计划。

Dye说:“尽管硬件在区分Apple Watch 和 Apple Watch方面扮演着重要角色，但我们认为表盘在那里也扮演着非常重要的角色，这就是为什么我们多年来一直如此地设计Apple Watch”。

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