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华为三年来在鸿蒙 生态体系投入500多亿元

2021-10-23 14:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:10月22日，在华为开发者大会2021（Together）上，华为常务董事、消费者业务CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东宣布:“已经有1.5亿用户升级了HarmonyOS，预计到年底可能会达到2亿，成为史上发展最快的终端操作系统。”

他还透露，三年来华为不断在生态上持续投入，在HarmonyOS、HMS等生态体系上的投入已经超过500多亿元人民币。

鸿蒙系统

余承东指出，鸿蒙系统已是“史上发展最快的智能终端操作系统”。迄今已有超过1.5亿设备使用HarmonyOS（鸿蒙系统），包括智慧屏、平板、手表、智能音箱、IoT设备等。

今年的华为开发者大会，华为推出了HarmonyOS的最新版本——HarmonyOS3开发者预览版，围绕弹性部署、超级终端、一次开发多端部署再创新，系统性能和开发工具全面升级。

华为同时宣布，HarmonyOS3Beta版（测试版）预计将在2022年第一季度发布，为开发者提供更加完整的系统能力和开发工具。

华为还表示将发布自研鸿蒙编程语言。华为消费者业务软件部总裁龚体表示:“在不久的将来，我们将带来为HarmonyOS全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施补上最后一环。”

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