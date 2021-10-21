优酷回应综艺鱿鱼的胜利；14款app涉嫌隐私不合规被通报；微博打击违法违规转世账号

文章目录 14款app涉嫌隐私不合规被通报

微博打击违法违规转世账号

优酷回应综艺鱿鱼的胜利

14款app涉嫌隐私不合规被通报

据新华网报道，近日，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现14款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

1、App中无隐私政策，涉嫌隐私不合规。涉及1款App如下:

《防蹭网大师》（版本1.3.76，豌豆荚）。

2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及13款App如下:

《七彩天气预报》（版本4.2.3.6，360手机助手）、《365跑腿网》(版本7.2.2，OPPO软件商店)、《33上门按摩》(版本1.7.6，OPPO软件商店)、《叮叮易建》(版本3.3.1，OPPO软件商店)、《江淮汽车》(版本3.3.2，vivo应用商店)、《中国人保》(版本5.19.1，vivo应用商店)、《极客修》(版本3.1.15，vivo应用商店)、《UU跑腿》(版本2.6.2.1，vivo应用商店)、《弘生活》(版本2.1.3，华为应用市场)、《儿童学英语》(版本4.5，豌豆荚)、《防蹭网大师》(版本1.3.76，豌豆荚)、《来啊捕鱼》(版本1.8.0，快手广告推广)、《快手棋牌馆》(版本1.9.30，快手广告推广)。

3、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及5款App如下:

《叮叮易建》（版本3.3.1，OPPO软件商店）、《江淮汽车》(版本3.3.2，vivo应用商店)、《弘生活》(版本2.1.3，华为应用市场)、《来啊捕鱼》(版本1.8.0，快手广告推广)、《风暴魔域2》(版本2.4.0，快手广告推广)。

4、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及6款App如下:

《叮叮易建》（版本3.3.1，OPPO软件商店）、《儿童学英语》(版本4.5，豌豆荚)、《防蹭网大师》(版本1.3.76，豌豆荚)、《来啊捕鱼》(版本1.8.0，快手广告推广)、《风暴魔域2》(版本2.4.0，快手广告推广)、《快手棋牌馆》(版本1.9.30，快手广告推广)。

5、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及1款App如下:

《风暴魔域2》（版本2.4.0，快手广告推广）。

微博打击违法违规转世账号

昨日，为严格落实“清朗”系列专项整治的各项要求，微博宣布将严禁账号的名称、昵称、头像、简介等包含违法违规信息。不断加强对用户个人展示信息的全面审核，加强对用户举报账号违规行为的及时受理。开展自媒体整治专项，严禁自媒体和普通账号在名称中使用“新闻”“传媒”“时政”“曝光”及同等含义的相关词汇以假冒、仿冒账号。

同时，对违法违规“转世”账号，将对其加强监督，一旦发现违规行为将严肃处置。对部分用户利用站方及第三方平台漏洞涨粉或盗取用户授权进行恶意强加关注等违规行为进行专项清理，处置违规涨粉账号超5千个。

此外，严厉打击饭圈违规账号，包括恶意营销号和黑粉账号等。如禁止在名称中带有“鹅组”“瓜组”“兔区”“集资”等字眼，直至完成改名。

优酷回应综艺鱿鱼的胜利

昨日，网传优酷将推出新综艺《鱿鱼的胜利》遭到了网友们的抵制。

从宣传海报来看，优酷新综艺《鱿鱼的胜利》的字体设计完全模仿了韩剧《鱿鱼游戏》，并号称是全国首档游戏社交剧综。

据介绍，该节目采用儿时游戏回忆杀，搭配强剧情推进和组团作战的模式，是一款考验参赛者智力与体力的国民经典游戏。

对此，优酷表示，因工作失误，误将新综《游戏的胜利》已经被“毙掉”的设计初稿在招商会现场进行了使用，对为此引起的误会向大家诚挚道歉。

同时，《鱿鱼游戏》版权方Netflix表示，并没有对《鱿鱼的胜利》进行过版权相关的讨论。