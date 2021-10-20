微信视频号公布双11直播好物节规则 参与直播活动必须带货

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:各大直播平台的双十一活动大促即将齐齐来袭，微信视频号也参与其中。近日，视频号直播带货运营小助手 发布了《11.11视频号直播好物节开播须知》。

根据通知，本次微信视频号直播将于2021年11月1日0点至11月11日24点推出11.11直播好物节活动。

本次11.11直播好物节需以带货方向为主，活动分为“预热期”、“品类期”和“高潮期”三部分。

主要活动节奏如下:

值得一提的是，本次11.11直播好物节官方并未给出所谓的参与门槛，主要以带货方向为主，服饰、美妆、食品、3C数码等符合相关法律法规和平台规则的品类都可以参与。

活动期间，将准备好的直播内容和货品按照计划进行直播，直播内容必须要进行带货，并且选择【购物】分类开播即可参与本次活动;优质的直播内容将会获得主会场专属活动页面曝光机会。

那么参与视频号直播好物节需要注意些什么呢?根据官方建议，主要有以下几点:

直播内容方向

本次11.11直播好物节需以带货方向为主，服饰、美妆、食品、3C数码等符合相关法律法规和平台规则的品类都可以参与;

开播分类选择

参与活动的主播，开播请选择【购物】分类进行直播，且开播后必须及时挂商品进入直播间，未及时挂商品的直播间可能会被限流;

直播预告

提前创建直播预告，通过公众号、微信群、朋友圈、短视频等多个渠道进行传播，有助于提升直播间观看人数;

直播时长

建议单场直播时长不低于4个小时，建议可以选择早上、凌晨等时间错峰竞争。

开店服务

若没有小程序商店，可以微信搜一搜“微信服务平台”，即可一键开店，在视频号体验直播带货。