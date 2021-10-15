代码网站GitLab上市首日大涨35% 市值达149亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:美国当地时间周四，代码共享平台GitLab在纳斯达克上市，上市首日大涨35%，市值达149亿美元。

GitLab在10月14日正式以GTLB为代号登陆纳斯达克（Nasdaq）股市，它的股票发行价为77美元，市值约为110亿美元，但上市首日的收盘价高达103.89美元，飙涨34.92%，市值达到149亿美元。

在微软买下了GitHub之后，GitLab就是市场上最大的DevOps平台业者，其2020财年的营收为8120万美元，2021财年上涨87%，达到1.52亿美元，不过，在这两个财年中，GitLab仍然分别亏损了1.31亿美元及1.92亿美元。

GitLab提供了免费的DevOps平台，让用户可以处理、打包、发表与监控程式码，并可自公有云、自家的资料中心，或是透过由GitLab所代管的服务使用;主要的营收则是来自于付费服务，提供更高端的程式码审核、安全或法遵工具。迄今在全球已有超过3000万个注册用户。

GitLab是在2011年由一名乌克兰开发者Dmitriy Zaporozhets所建，位于荷兰的Sid Sidbrandij 则是在2012年发现了GitLab，决定找上Zaporozhets合作，Sidbrandij后来成为GitLab的共同创办人，并担任GitLab首席执行官。