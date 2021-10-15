首页 > 业界 > 关键词  > 抖音最新资讯  > 正文

不少用户反映抖音闪退 提示检测异常

2021-10-15 15:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今天，不少用户反映称抖音APP出现闪退现象，受闪退影响的抖音用户手机页面显示，“检测到多次异常，你可以点击“清理缓存”来尝试修复。为了你的体验，清理缓存会清理草稿以外的本地缓存文件。”

大家以为是手机空间不足，结果把所有空间清理了也还是无法解决。有网友甚至重装应用也不行。

QQ截图20211015151049.png

微博上也有不少网友称遇到了抖音频繁闪退的问题。

对此，抖音小助手回应称出现闪退系平台系统异常导致，目前正在紧急修复中。

006EPcMGly1gvfzt3se21j60u01t00yf02.jpg

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM