不少用户反映抖音闪退 提示检测异常

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今天，不少用户反映称抖音APP出现闪退现象，受闪退影响的抖音用户手机页面显示，“检测到多次异常，你可以点击“清理缓存”来尝试修复。为了你的体验，清理缓存会清理草稿以外的本地缓存文件。”

大家以为是手机空间不足，结果把所有空间清理了也还是无法解决。有网友甚至重装应用也不行。

微博上也有不少网友称遇到了抖音频繁闪退的问题。

对此，抖音小助手回应称出现闪退系平台系统异常导致，目前正在紧急修复中。