不少用户反映抖音闪退 提示检测异常

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今天，不少用户反映称抖音APP出现闪退现象，受闪退影响的抖音用户手机页面显示，“检测到多次异常，你可以点击“清理缓存”来尝试修复。为了你的体验，清理缓存会清理草稿以外的本地缓存文件。”
大家以为是手机空间不足，结果把所有空间清理了也还是无法解决。有网友甚至重装应用也不行。
微博上也有不少网友称遇到了抖音频繁闪退的问题。
对此，抖音小助手回应称出现闪退系平台系统异常导致，目前正在紧急修复中。
站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今天，不少用户反映称抖音APP出现闪退现象，受闪退影响的抖音用户手机页面显示，“检测到多次异常，你可以点击“清理缓存”来尝试修复。为了你的体验，清理缓存会清理草稿以外的本地缓存文件。”
大家以为是手机空间不足，结果把所有空间清理了也还是无法解决。有网友甚至重装应用也不行。
微博上也有不少网友称遇到了抖音频繁闪退的问题。
对此，抖音小助手回应称出现闪退系平台系统异常导致，目前正在紧急修复中。
在拥有超6亿DAU的“抖音”以及“抖音山版”等两款短视频后，字节跳动再次布局短视频领域，只不过，这一次字节选择在短视频领域之下的教育赛道进行近一步的探索。
抖音快手又开始悄悄“动手脚”了，铁子们有没有发现最近新增的“倍速播放”功能呀？嫌弃抖音进度条不好拖的我简直狂喜！最近啊，不少网友发现，抖音悄没声地上线了“倍速播放”功能。长按视频，就会有“不感兴趣、收藏、保存至相册、倍速播放”等等功能。经我测试，无论是长视频还是短视频都能“倍速播放”，有0.5、正常、1.5、 2 倍四个档位。而快手仅有长视频可以调节倍速。抖音截图快手截图近几年，视频平台基本上都实现了“倍?
自抖音快速崛起之后，这个领域也带来了很多的商机。一个行业的兴起，势必会带来很多新的风口，站在风口上，躺着也能挣钱。
今日早间，有媒体报道了“在QQ上访问淘宝或抖音域名，均可以实现直接跳转”相关新闻。目前，经测试，如用户通过淘宝或抖音网页版分享链接，可在手机QQ直接打开。
自去年以来，包括抖音、快手等短视频平台开始重点发力原创微短剧，比如此前霸总、赘婿、穿越等一系列主题备受观众的热捧。为了跟好迎合观众的观看上的便捷需求，消息称抖音App开始测试“短剧”入口。
据《2021中国网络视听发展研究报告》显示，短视频领域市场规模占比变大，达2051.3亿，同比增长57.5%;综合视频以1190.3亿规模位列其次，同比增长16.3%，相比于综合视频，短视频持续抢占用户注意力，人均单日使用时长更是长达125分钟。由此可见，短视频的竞争也越来越激烈了。
短视频几乎渗入了每一个网友的日常生活，凭借其新奇好玩的内容、适合碎片化时间观看的简短时长、算法提供的个性化推荐等特点，短视频已经吸引了大量的用户。
各位村民好，我是村长。口播类短视频是当下流行且比较容易拍摄的一种短视频题材。如果你想做个人自媒体，又没有唱歌跳舞做法的才艺，那么村长建议你先做口播短视频练练手。
2020 年抖音日活用户数已突破 6 亿，而在 2019 年 1 月这个数字还是2. 5 亿。用户的快速增长，也推动着基于抖音电商生意的增长。据数据显示， 2021 年 1 月，抖音电商总GMV相比去年同期增长 50 倍。快速增长的背后，离不开抖音电商服务商(简称“DP”)的助力。老牌电商直播服务商纳斯机构抖音品牌直播负责人说：“对于品牌企业来说，流量在哪里，生意就在哪里，这无疑是获得新增量、打造电商新阵地的又一机会。机会稍纵即逝，我们可
拍短视频，一点都没有你想象中的那么困难!在这个全民拍短视频赚钱的时代，只要你敢拍短视频，就一定能赚到钱。但有很多人钱没赚到，却花了很多冤枉钱。
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