上周,谷歌通过“Made by Google”官方油管频道放出了一支《For All You Are》的 Pixel 6 宣传预热视频。现在,谷歌日本油管频道又放出了一支有趣的“Google Original Chips”视频。考虑到“Chips”(芯片 / 薯片)的双关语属性,该公司算是明示了 Pixel 6 智能机上将搭载的“自研芯片”(原味薯片)。视频封面(来自:Google Japan | YouTube)Google Pixel 6:Google の新チップいよいよ登場(via)视频开头,一位女士用接听电话