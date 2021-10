以「To organize the world's information and make it universally accessible and useful」(整合全球信息,供大众使用,使人人受益)为宗旨,背靠复杂的算法,借助准确的搜索结果为基石,Google 搜索引擎已成为全球最受欢迎和信任的搜索引擎,其比位于第二名 bing 足足高出近90% 的市场份额。