脸书旗下应用出现网络故障 扎克伯格损失至少70亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月5日 消息:据英国《卫报》报道，美东时间10月4日上午11:45左右，美国互联网社交巨头Facebook脸书公司的主要社交服务在包括美国英国在内的多个国家发生了中断故障。脸书旗下包括Facebook、Messenger、WhatsApp，以及Instagram均发生了故障。有约一个小时网站无法加载，也无法收发消息。

Facebook公司在推特上表示，“我们已知悉一些用户在访问我们的应用程序和产品时遇到了问题。我们正在努力尽快恢复中。”

随后5日早晨6:33，脸书有在推特上表示，已经恢复服务。受此影响，Facebook公司股价在周一下跌约5.5%，接近一年以来最大单日跌幅。全球宕机六个多小时，导致扎克伯格损失了至少70亿美元。

首席技术官只能通过推特发表声明，以“网络问题”为由表示诚挚歉意， 但并没有说明具体原因。

有报道引述专业人士的分析说，脸书这次宕机的原因可能是BGP（border gateway protocol）边界网关协议中断故障。不过思科旗下的网络监控服务ThousandEyes和多位安全专家都认为，可能是因为域名解析系统(DNS)出现故障。

此外，Twitter、Google、亚马逊等巨头也接连出现了大规模的宕机故障，影响巨大。