中国恒大股票暂停交易 恒大汽车尚未停牌

近段时间，因为遭遇经营性危机，恒大集团遭受巨大冲击，在股票市场也是一路暴跌。中国恒大其股价，在今年的1月份14港元附近，一路下跌到如今的2.2港元，降幅超80%，中国恒大的市值也缩水只384亿港元。而恒大汽车则更为离谱，今年4月份的股价最高达70港元，而今已经跌倒了3港元左右，总市值为295亿港元。不过今日，恒大系却集体拉升，盘中股价迅速上涨。截止发稿，中国恒大盘中股价为2.9港元，暴涨27.75%。而恒大系的其它股票，也都